Cơn sốt Labubu hạ nhiệt, “thổi bay” 16,7 tỷ USD vốn hóa Pop Mart

Cổ phiếu Pop Mart International Group đã giảm gần 9% tại Hong Kong – mức giảm sâu nhất kể từ tháng 4. Nguyên nhân chính đến từ việc JPMorgan Chase hạ bậc đánh giá cổ phiếu công ty từ “tích cực” xuống “trung lập”, đồng thời cắt giảm giá mục tiêu từ 400 đôla Hong Kong xuống 300 đôla.

Các nhà phân tích JPMorgan cho rằng Pop Mart đang được định giá quá cao so với tiềm năng thực tế. Bất kỳ yếu tố bất lợi nào, như doanh số giảm, tin tức tiêu cực trên truyền thông hay biến động trong thị trường bán lại, đều có thể khiến cổ phiếu sụt mạnh.

Dù vậy, tính từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu Pop Mart vẫn tăng hơn 180%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu chỉ số Hang Seng.

Cổ phiếu của Pop Mart đã mất gần 13 tỷ đô la Mỹ (16,7 tỷ đô la Singapore) hoặc một phần tư giá trị - kể từ khi đạt mức kỷ lục vào ngày 26/8.

Điều gì khiến sức hút Labubu phai nhạt?

Labubu – dòng búp bê tai thỏ từng tạo nên cơn sốt khắp châu Á, được nhiều ngôi sao như Lisa (BlackPink) hay David Beckham yêu thích – đang mất dần độ “hot”. Giá bán lại trên thị trường thứ cấp ở Trung Quốc đã không còn cao như trước, cho thấy nhu cầu của người sưu tầm và giới trẻ đang giảm nhiệt.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, cổ phiếu Pop Mart đã mất gần 13 tỷ USD giá trị vốn hóa, tương đương khoảng 1/4 so với mức đỉnh ngày 26/8. Trước đó, trong năm 2024, giá cổ phiếu từng tăng gấp 4 lần nhờ cơn sốt Labubu, đưa Pop Mart vào chỉ số Hang Seng Index và Hang Seng China Enterprises Index.

Các chuyên gia nhận định hiện tượng “bong bóng” Labubu dần xẹp xuống, trong khi Pop Mart vẫn phụ thuộc nặng nề vào sản phẩm này, khiến triển vọng trung hạn trở nên kém hấp dẫn hơn.

Pop Mart có cơ hội phục hồi không?

Theo JPMorgan, Pop Mart đang nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm. Công ty dự kiến tung ra phiên bản mới của Labubu và loạt phim hoạt hình riêng vào dịp Giáng sinh, đồng thời lên kế hoạch ra mắt dòng đồ chơi tương tác.

Tuy nhiên, các yếu tố này được đánh giá có “tính chắc chắn thấp” và khó trở thành động lực bứt phá cho cổ phiếu trong ngắn hạn. Đó là lý do JPMorgan hạ mục tiêu giá tháng 12/2026 từ 400 xuống 300 đôla Hong Kong, giảm tới 25%.

Ở mức hiện tại, cổ phiếu Pop Mart vẫn đang giao dịch với hệ số P/E dự phóng khoảng 23 lần – cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung, phản ánh kỳ vọng rất lớn từ thị trường nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao nếu công ty không tạo ra cú hích mới.