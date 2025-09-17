Tài sản ông chủ Pop Mart “bốc hơi” 6 tỷ USD vì búp bê Labubu hạ nhiệt

Theo ước tính của Forbes, tài sản của Vương Ninh hiện còn 21,6 tỷ USD, giảm mạnh so với mức 27,5 tỷ USD hồi cuối tháng 8. Trước đó, nhờ sức hút của Labubu, vị doanh nhân 38 tuổi từng vượt qua cả tỷ phú Jack Ma để trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Nhưng nay, Vương chỉ xếp thứ 14, trong khi Jack Ma giữ vị trí thứ 7.

Sự thay đổi thứ hạng này gắn liền với đà lao dốc của cổ phiếu Pop Mart trên sàn Hong Kong, mất hơn 20% giá trị kể từ khi hãng ra mắt dòng Labubu 4.0 vào ngày 28/8.

Labubu 4.0 có gì khác biệt và vì sao không còn “hot”?

Labubu 4.0 được bán lẻ với giá 79 nhân dân tệ (khoảng 11 USD), gồm 28 mẫu thú bông hình thỏ với kích cỡ nhỏ và nhiều màu sắc. Ban đầu, sản phẩm vẫn được bán cao hơn giá gốc trên các nền tảng thương mại điện tử như Dewu. Tuy nhiên, giá giao dịch trung bình nhanh chóng giảm 14,3%, còn khoảng 150 nhân dân tệ/chiếc.Theo các chuyên gia, việc giá giảm trên các chợ trực tuyến khiến nhà đầu tư lo ngại nhu cầu thực tế của người tiêu dùng đang hạ nhiệt. JPMorgan thậm chí đã hạ xếp hạng cổ phiếu Pop Mart xuống mức “trung lập”, viện dẫn lý do sản phẩm mất dần sức hút.

Pop Mart nói gì trước lo ngại của thị trường?

Người phát ngôn của Pop Mart cho biết giá Labubu giảm là do công ty chủ động tăng nguồn cung, giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người hâm mộ. “Số lượng người mua thành công nhiều hơn trước cũng là yếu tố khiến thị trường thứ cấp không còn khan hiếm,” đại diện Pop Mart nói.Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo cổ phiếu công ty có thể tiếp tục chịu áp lực trong ít nhất sáu tháng tới, khi nhiều nhà đầu tư chọn chốt lời.

Dù gặp khó khăn ngắn hạn, cổ phiếu Pop Mart vẫn tăng hơn 180% từ đầu năm đến nay. Trong nửa đầu năm, lợi nhuận công ty tăng gần 400% nhờ cơn sốt Labubu toàn cầu. Vương Ninh từng tự tin dự báo doanh số năm nay có thể “dễ dàng” đạt 30 tỷ nhân dân tệ.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo tốc độ tăng trưởng của Pop Mart có thể chậm lại từ năm 2026, một phần vì mức nền doanh thu năm nay quá cao.