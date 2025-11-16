Cơn sốt Labubu triệu USD: Sắp trở thành dĩ vãng?

Labubu gây sốt vì đâu và liệu có bền lâu?

Hiện tượng Labubu, những con quái vật nhỏ nhọn đáng yêu, đang tạo cơn sốt trên thị trường đồ chơi, tương tự như bong bóng Beanie Babies cách đây hơn 20 năm. Sự khan hiếm, cảm giác săn lùng, kích thích dopamine và thị trường thứ cấp đã thúc đẩy cơn sốt này. Melinda Hu, nhà phân tích cấp cao tại Bernstein Hong Kong, cho rằng hiện tại, Pop Mart chưa có dấu hiệu chiến lược dài hạn đủ mạnh để duy trì sức hút này. Bà khuyến cáo các nhà đầu tư dài hạn cân nhắc trước khi gia tăng cổ phiếu.

Cổ phiếu Pop Mart niêm yết tại Hồng Kông đã giảm hơn 30% so với đỉnh tháng 8, sau một đợt tăng hơn 1.500% từ đầu năm ngoái. Sự sụt giảm này diễn ra ngay cả khi công ty công bố kết quả quý III vượt dự báo nhưng vẫn không trấn an được lo ngại về tăng trưởng trong năm 2026. Sự phụ thuộc vào Labubu đang chiếm khoảng 35% doanh thu, tăng mạnh so với 14% cùng kỳ năm trước, làm dấy lên câu hỏi liệu công ty có thể tìm ra nguồn tăng trưởng mới từ các sản phẩm IP khác hay không.

Các nhà phân tích nhìn nhận tương lai Pop Mart ra sao?

Bernstein dự đoán tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm của Pop Mart sẽ đạt đỉnh 145% trong năm nay, nhưng biên lợi nhuận sẽ giảm dần khi chi phí marketing tăng để duy trì sức hút IP và mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Trong khi đó, các nhà phân tích lạc quan chỉ ra nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, như dòng Twinkle Twinkle, có thể đóng góp 8% doanh số vào năm 2027. Tuy nhiên, Hu vẫn hoài nghi khả năng các IP khác tạo sức hút độc lập và cho rằng Labubu khó có thể duy trì độ phổ biến dài hạn như Hello Kitty hay Barbie, vốn luôn sẵn có và dễ tiếp cận với người tiêu dùng.