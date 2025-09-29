Cơn sốt Labubu “hạ nhiệt”: Giá bán lại giảm sâu, giới đầu cơ đua nhau tháo hàng

Mùa hè vừa qua, nhân vật quái vật Labubu đã “gây bão” toàn cầu nhờ vẻ ngoài dễ thương pha chút hỗn loạn, trở thành món đồ chơi được săn lùng gắt gao. Theo Nomura, một phiên bản “blind box” hiếm có thể được bán lại với giá cao hơn tới 2.000% so với giá gốc.

Tại Mỹ, sức hút của Labubu còn kéo theo cả những vụ trộm táo tợn: chỉ riêng tháng trước, một nhóm cướp ở California đã lấy đi lượng hàng trị giá 30.000 USD. Trên thị trường thứ cấp, Labubu được coi như “vàng nóng”, giới đầu cơ mua đi bán lại kiếm lời như giao dịch đồng hồ xa xỉ hay chứng khoán.

Giá bán lại giảm mạnh và Pop Mart lại… vui

Gần đây, thị trường thứ cấp bắt đầu hạ nhiệt. Giá bán lại của nhiều mẫu Labubu đã giảm một nửa, khiến giới đầu cơ vội vã bán tháo để cắt lỗ. Thay vì lo lắng, Pop Mart lại cho biết đây chính là điều họ mong đợi.

“Chúng tôi tạo ra sản phẩm để chia sẻ niềm vui và nghệ thuật với những người thật sự yêu thích chúng. Việc ai đó mua chỉ để đầu cơ kiếm lời thì sớm muộn cũng khiến mô hình sụp đổ,” Pop Mart trả lời CNBC qua email.

Theo chuyên gia Ashley Dudarenok, trước đây Pop Mart từng “thả nổi” thị trường bán lại để tạo độ khan hiếm, qua đó tăng độ hot. Nhưng nay họ đang chuyển hướng sang mô hình ổn định và bền vững hơn, nhằm giữ chân khách hàng thực sự thay vì chỉ tạo một “cú hit ngắn hạn”.

Giá bán lại sụt giảm trùng thời điểm Pop Mart tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu và giảm tình trạng đầu cơ. Hiện công ty sản xuất tới 30 triệu món đồ chơi mỗi tháng - gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy vậy, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng nhu cầu ở Trung Quốc đại lục, đặc biệt với các phiên bản cũ, đang dần giảm sút. Hao Hong, Giám đốc đầu tư của Lotus Asset Management, nhận định giới đầu cơ xả hàng vì sợ ôm quá nhiều sẽ không bán được.

Theo Jeff Zhang, nhà phân tích của Morningstar, thị trường bán lại đóng vai trò như “phong vũ biểu” cho sức hút sản phẩm. Khi nhu cầu vượt cung, các sàn bán lại bùng nổ; nhưng khi sản xuất tăng và nhu cầu giảm, thị trường này sẽ nguội đi nhanh chóng.

Pop Mart ra sao sau “bong bóng Labubu”?

Pop Mart không kiếm tiền từ giao dịch thứ cấp mà từ doanh số bán trực tiếp. Tuy nhiên, chính cảm giác khan hiếm đã giúp thương hiệu này bùng nổ. Việc “hạ nhiệt” thị trường giúp đưa Labubu trở về đúng bản chất: một sản phẩm đại chúng, không phải hàng xa xỉ như đồng hồ vàng hay túi Hermès.

Hiện giá cổ phiếu Pop Mart giảm 16% trong tháng qua, nhưng vẫn tăng hơn 200% từ đầu năm, theo dữ liệu của LSEG. Các chuyên gia kỳ vọng những sản phẩm chủ lực như Labubu sẽ duy trì sức hút ít nhất đến năm sau, nhờ chiến lược mở rộng ra Bắc Mỹ và khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Song song đó, Pop Mart đang đầu tư vào hoạt hình gốc, hợp tác với Uniqlo, Disney, Coca-Cola và mở công viên chủ đề để phát triển hệ sinh thái nhân vật, tận dụng tối đa “thời gian vàng” của Labubu trước khi độ hot giảm theo chu kỳ.

Theo các chuyên gia, bài kiểm tra thực sự của Pop Mart không nằm ở việc giữ độ nóng của Labubu, mà ở khả năng tạo ra nhân vật mới gây sốt.

Ashley Dudarenok ví đội ngũ Pop Mart như “những nhà nhân học hiện đại”, nghiên cứu sâu nhu cầu và cảm xúc của các nhóm khách hàng ngách để tạo ra nhân vật chạm tới trái tim người tiêu dùng. Labubu cũng phải mất vài năm để trở thành hiện tượng toàn cầu, chứ không phải “qua đêm thành công”.

Bà tin rằng Pop Mart vẫn còn tiềm năng để tạo ra những cú đột phá mới trong tương lai, nếu tiếp tục giữ được sự sáng tạo và am hiểu thị trường như hiện nay.