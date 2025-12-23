Công ty giá trị nhất thế giới hiện có vốn hóa bao nhiêu?

Nvidia được xem là công ty có ảnh hưởng lớn nhất Phố Wall năm 2025

Nvidia khép lại năm 2025 với doanh thu 187,1 tỷ USD và vị thế thống trị gần như tuyệt đối trong chuỗi giá trị AI. Cổ phiếu công ty liên tục biến động mạnh, nhưng xu hướng dài hạn vẫn là đi lên, nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip AI cho huấn luyện và vận hành mô hình.

Không chỉ là một doanh nghiệp công nghệ, Nvidia còn trở thành “thước đo” của niềm tin thị trường vào AI. Mỗi thông tin liên quan đến sản phẩm, chính sách hay các mối quan hệ chính trị của công ty đều có thể khuấy đảo thị trường tài chính toàn cầu.

CEO Jensen Huang

Những cú sốc nào đã thử thách Nvidia ngay từ đầu năm?

Tháng 1/2025 mở ra không mấy êm ả khi mô hình R-1 của DeepSeek ra mắt, làm dấy lên lo ngại rằng AI có thể được huấn luyện bằng chip kém mạnh hơn. Chỉ trong một ngày, Nvidia mất gần 600 tỷ USD vốn hóa – một cú sốc lớn với toàn bộ thị trường AI.

Tuy nhiên, nỗi lo này nhanh chóng dịu lại khi giới công nghệ nhận ra rằng huấn luyện và vận hành AI là hai bài toán khác nhau, và chip hiệu năng cao của Nvidia vẫn giữ vai trò then chốt. Dù vậy, phải đến tháng 6, cổ phiếu Nvidia mới hoàn toàn hồi phục sau “cơn địa chấn” DeepSeek.

Những bước tiến công nghệ củng cố vị thế dẫn đầu của Nvidia

Tại CES và hội nghị GTC 2025, Jensen Huang trình làng loạt sản phẩm mới, nổi bật là chip Blackwell Ultra và siêu chip GB300. Các sản phẩm này được Nvidia định vị cho kỷ nguyên “AI suy luận”, nơi các mô hình ngày càng phức tạp và đòi hỏi năng lực xử lý vượt trội.

Tháng 10, Nvidia còn đánh dấu cột mốc quan trọng khi con chip Blackwell đầu tiên được sản xuất tại Mỹ, phù hợp với chiến lược đưa sản xuất bán dẫn trở lại nội địa mà Washington theo đuổi.

Năm 2025, Nvidia liên tục bị cuốn vào vòng xoáy Mỹ – Trung. Việc chip H20 bị hạn chế rồi lại được phép bán sang Trung Quốc, kèm theo mức “chia sẻ” 15% doanh thu cho chính phủ Mỹ, cho thấy Nvidia không chỉ là công ty công nghệ mà còn là quân cờ trong đàm phán thương mại.

Đến cuối năm, Tổng thống Trump bật đèn xanh cho Nvidia bán chip H200 cho Trung Quốc, mở ra cơ hội doanh thu mới nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro bị đảo ngược bất cứ lúc nào, tùy theo diễn biến quan hệ song phương.

Những cột mốc vốn hóa và thương vụ lớn nói lên điều gì?

Chỉ trong vòng vài tháng, Nvidia lần lượt vượt mốc 4.000 tỷ USD rồi 5.000 tỷ USD vốn hóa – tốc độ tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ. Song song, công ty công bố kế hoạch đầu tư hơn 100 tỷ USD vào OpenAI, gây tranh luận về nguy cơ “đầu tư vòng tròn” và bong bóng AI.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, các thương vụ này cho thấy Nvidia đang tìm cách kiểm soát sâu hơn toàn bộ hệ sinh thái AI, từ phần cứng đến phần mềm và hạ tầng dữ liệu.