Ông Trump: "Mỹ muốn sản xuất xe tăng, không phải áo thun!"

Phát biểu trước khi lên chuyên cơ Air Force One tại New Jersey hôm 25/5, ông đồng tình với Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent rằng Mỹ không cần phát triển mạnh ngành dệt may.

“Chúng tôi không hướng tới sản xuất áo thun hay tất. Chúng tôi muốn làm vi mạch, máy tính, trí tuệ nhân tạo, xe tăng và tàu chiến,” ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Hiệp hội May mặc và Giày dép Mỹ phản đối, cho rằng thuế quan làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Chủ tịch AAPA Steve Lamar nhấn mạnh: “Thuế cao hơn khiến giá cả tăng, gây bất lợi cho người tiêu dùng thu nhập thấp.”

Ngày 23/5, ông Trump đề xuất áp thuế 50% với hàng EU từ 1/6 và 25% với iPhone nhập khẩu. Tuy nhiên, ông đã lùi thời hạn áp thuế EU đến 9/7 để đàm phán.

Ông Trump cam kết khôi phục ngành sản xuất Mỹ, nhưng nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi dệt may được sản xuất với chi phí thấp hơn.