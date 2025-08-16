Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Nga chưa đạt thỏa thuận, các nhà đầu tư phản ứng ra sao?

Sau gần ba giờ đàm phán, ông Trump và ông Putin cho biết đã đạt được tiến triển ở “nhiều điểm” nhưng không tiết lộ chi tiết và từ chối trả lời câu hỏi của báo chí. Nền phông sau lưng ông Trump mang dòng chữ “Theo đuổi hòa bình” như một thông điệp biểu tượng, nhưng nội dung cụ thể của cuộc trao đổi vẫn là ẩn số.

Một số chuyên gia, như Helima Croft của RBC Capital Markets, cho rằng đây là kịch bản đã được dự đoán: những phát biểu mang tính ngoại giao nhưng thiếu các cam kết cụ thể. Giới phân tích đang chờ xem liệu kết quả này có đủ để Mỹ tạm gác các biện pháp trừng phạt thứ cấp với Ấn Độ vì nhập khẩu dầu Nga hay không, song chắc chắn chưa đủ để châu Âu xem xét dỡ bỏ cấm vận năng lượng với Moscow.

Một người đi bộ gần màn hình hiển thị cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, tại địa điểm Nasdaq Market ở Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 15/8/2025.

Thị trường tài chính phản ứng ra sao?

Nhiều chuyên gia cho rằng cuộc gặp này sẽ không tạo tác động lớn lên thị trường, vốn đang ở mức cao bất chấp chiến sự kéo dài ba năm. Carol Schleif từ BMO Private Wealth nhận định giới đầu tư quan tâm nhiều hơn đến tiêu dùng, lạm phát và các tín hiệu chính sách sắp tới từ hội nghị tại Wyoming.

Tuy nhiên, việc không có lệnh trừng phạt kinh tế mới lại được xem là điểm tích cực. Eric Teal của Comerica đánh giá điều này có thể tạo ra đợt “hồi phục” trong nhóm cổ phiếu năng lượng khi giá dầu hiện ở mức thấp và nhu cầu theo mùa dự kiến tăng. Ông cũng dự báo vàng và kim loại quý có thể giảm ngắn hạn vì bớt nhu cầu trú ẩn, nhưng đây lại là cơ hội mua vào nếu giá điều chỉnh.

Cuộc gặp mang ý nghĩa gì cho tiến trình hòa bình?

Phần lớn chuyên gia đồng ý rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu. Eugene Epstein của Moneycorp nhấn mạnh ý nghĩa của việc hai bên sẵn sàng tiếp tục đối thoại, dù chưa có bản kế hoạch cụ thể. Tom Di Galoma từ Mischler Financial dự đoán trong tháng tới có thể sẽ diễn ra cuộc gặp ba bên giữa ông Trump, ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, với khả năng đạt thỏa thuận trong vòng 30 ngày.

Tuy vậy, Jamie Cox của Harris Financial Group nhận định thiếu sự tham gia trực tiếp của Ukraine, khả năng đạt hòa bình là rất thấp. Ông Putin khó có thể chấm dứt chiến sự ngay trên đất Mỹ khi đang tham dự hội nghị với ông Trump, bởi yếu tố chính trị và hình ảnh đối nội.