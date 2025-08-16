Kiểm tra một kiện hàng, cảnh sát sốc nặng trước những gì nhìn thấy

Wei Qiang Lin, sống tại Brooklyn, New York (Mỹ), đã nhận tội tại tòa án liên bang New York vào ngày 11/8 về hành vi xuất khẩu hơn 220 kiện hàng chứa khoảng 850 con rùa hộp phía Đông và rùa ba ngón. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các con rùa còn sống được bọc trong tất, đặt trong các thùng vận chuyển dán nhãn “đồ chơi động vật bằng nhựa” để qua mặt kiểm tra trong hành trình kéo dài hàng tuần.

Rùa được bảo vệ bị bọc trong tất để buôn lậu từ Mỹ sang Hồng Kông. Nguồn: Bộ Tư pháp Mỹ

Lực lượng thực thi pháp luật đã chặn các kiện hàng tại một điểm kiểm tra biên giới, phát hiện rùa bị trói và dán băng keo trong tất. Các loài rùa hộp phía Đông và rùa ba ngón, với hoa văn sặc sỡ, là mục tiêu săn đón trên thị trường thú cưng, đặc biệt tại Trung Quốc và Hồng Kông. Chúng được bảo vệ bởi Công ước về Buôn bán Quốc tế các Loài Động thực vật Hoang dã Nguy cấp (CITES).

Lin còn bị cáo buộc xuất khẩu 11 kiện hàng chứa các loài bò sát khác, bao gồm rắn độc. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 23/12, với mức phạt tối đa 5 năm tù, 3 năm quản chế và khoản tiền phạt lên đến 250.000 USD.

Trước đó, vào tháng 10/2024, một phụ nữ Trung Quốc cũng nhận tội vì cố gắng buôn lậu 29 con rùa hộp phía Đông từ Mỹ sang Canada bằng thuyền kayak qua một hồ ở Vermont.

Vụ việc của Lin một lần nữa gióng hồi chuông cảnh báo về nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép, khi các loài quý hiếm bị khai thác để đáp ứng nhu cầu thị trường thú cưng toàn cầu.