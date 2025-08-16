Cô gái sở hữu thân hình bốc lửa, kiếm trăm triệu chỉ sau vài tin nhắn

Lana có thân hình bốc lửa. Ảnh: Nypost

Lana Madison (Texas, Mỹ) sở hữu thân hình bốc lửa. Cô trở thành cái tên gây “bão” mạng xã hội nhờ công việc hiếm lạ: Thử lòng chung thủy của bạn trai người khác.

Không phải thám tử tư, cũng không cần tiến hành điều tra công phu, Madison chỉ gửi một tin nhắn kèm biểu tượng cảm xúc tán tỉnh và sự thật dần được phơi bày.

Với hơn 76.000 người theo dõi trên mạng xã hội, Lana được nhiều chị em tin tưởng, xem như “cứu tinh” khi họ nghi ngờ người đàn ông của mình, theo New York Post.

“Họ nhắn tin cho tôi, nhờ thử lòng bạn trai họ. Tôi sẽ gửi vài tin nhắn tỏ ý tán tỉnh người đàn ông đó. Kết quả là rất nhiều anh chàng đã đổ ngay lập tức”, Lana kể.

Nếu đối phương cưỡng lại được sức hút của cô, nghĩa là anh ta xứng đáng với tình yêu. Còn nếu không, chia tay là kết cục khó tránh.

“Tôi không phá hoại mối quan hệ. Tôi chỉ mang lại sự thật mà nhiều phụ nữ cần thấy”, cô khẳng định.

Dù không hề quảng bá dịch vụ, song danh tiếng của Lana lan truyền nhanh chóng. Hiện cô thu khoảng 5.000 USD (hơn 131 triệu đồng) cho mỗi lần “kiểm tra”.

Lana sẽ gửi tin nhắn trực tiếp cho đối tượng cần thử lòng, có khi chỉ một bức ảnh kèm biểu tượng cảm xúc. Cô sốc khi thấy không ít người nhanh chóng "gục ngã".

Sau khi có bằng chứng, cô sẽ gửi lại cho khách hàng của mình. Một khách hàng từng bật khóc khi nhận được loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bạn trai mình và Lana.

Dù công việc gây ra nhiều tranh cãi nhưng Lana tin rằng, việc giúp phụ nữ biết sự thật vẫn tốt hơn để họ sống bên cạnh một kẻ không chung thủy.

Nhiều người chỉ trích cô là “kẻ phá hoại” nhưng Lana luôn giữ ranh giới rõ ràng.

Cô không chủ động tiếp cận đàn ông, không gặp mặt trực tiếp và luôn thông báo trước mọi bước đi với khách hàng.

“Tôi không phá hoại tình yêu của ai cả. Những phụ nữ ấy tìm đến tôi. Thành thật mà nói, nếu là tôi, tôi cũng muốn biết”, cô chia sẻ.

Không ít khách hàng cảm ơn Lana vì đã giúp họ tránh lãng phí nhiều năm cuộc đời cho một người không xứng đáng.