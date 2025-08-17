Kinh tế Nhật Bản hiện ra sao?

Theo số liệu chính phủ công bố ngày 14/8, GDP Nhật Bản tăng 1,0% theo năm trong giai đoạn tháng 4 - 6, vượt xa dự báo trung bình 0,4% trong khảo sát của Reuters. So với quý trước, mức tăng là 0,3%, cao hơn nhiều so với dự đoán 0,1%.

Kết quả này nối tiếp đà tăng 0,6% của quý I (đã điều chỉnh), phản ánh sức chống chịu tốt của nền kinh tế trước biến động toàn cầu. Sự cải thiện này cũng có thể củng cố lập luận để Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất và tiến tới bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Những tòa nhà cao tầng được nhìn thấy tại khu thương mại Shinjuku vào lúc hoàng hôn ở Tokyo

Những yếu tố nào thúc đẩy tăng trưởng?

Tiêu dùng cá nhân chiếm hơn một nửa tổng sản lượng kinh tế tăng 0,2%, trùng khớp với quý trước và cao hơn dự báo 0,1%. Đây là chỉ số BOJ theo dõi sát để quyết định thời điểm điều chỉnh lãi suất.

Đầu tư vốn, động lực quan trọng của nhu cầu nội địa, tăng 1,3% trong quý II, gần gấp ba mức dự báo 0,5%. Ngoài ra, nhu cầu ròng từ bên ngoài (xuất khẩu trừ nhập khẩu) đóng góp thêm 0,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng, đảo chiều từ mức âm 0,8 điểm của quý I.

Tác động từ thuế quan Mỹ sẽ ảnh hưởng thế nào?

Chính phủ Nhật tuần trước đã hạ dự báo tăng trưởng thực tế cả năm tài khóa xuống 0,7% từ mức 1,2%, do lo ngại thuế quan Mỹ sẽ kìm hãm đầu tư và lạm phát kéo dài sẽ ảnh hưởng tới tiêu dùng.

Cho đến nay, xuất khẩu Nhật Bản, đặc biệt là ô tô, mặt hàng chủ lực chưa chịu tác động lớn nhờ các hãng tự cắt giá để hấp thụ chi phí thuế, duy trì sản xuất trong nước. Tuy nhiên, các chuyên gia dự đoán tình hình sẽ thay đổi khi doanh nghiệp bắt đầu chuyển chi phí sang khách hàng Mỹ, có thể khiến nhu cầu giảm.