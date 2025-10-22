"Ông trùm" giáo dục tư nhân Hoàng Quốc Việt giàu thế nào?

Đế chế giáo dục tư nhân của đại gia sinh năm 1971

Chia sẻ tại sự kiện Diễn đàn Kinh doanh 2025: Xoay trục Tăng trưởng do Forbes Việt Nam tổ chức mới đây, ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG) cho biết sau 26 năm thành lập, Tập đoàn Nguyễn Hoàng có chiến lược phát triển mới: chuyển đổi mô hình từ doanh nghiệp vận hành sang tập đoàn đầu tư, với 3 trụ cột trọng tâm gồm giáo dục, y tế và công nghệ.

Theo tìm hiểu, Nguyễn Hoàng Group, được thành lập vào ngày 19/8/1999 bởi ông Hoàng Quốc Việt (sinh năm 1971), khởi đầu với một cửa hàng máy tính nhỏ tại đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM, công việc kinh doanh chính là phân phối các sản phẩm máy tính.

Đến năm 2003, Công ty Nguyễn Hoàng đã khai trương siêu thị máy tính. Nguyễn Hoàng từng được ghi nhận là một trong năm thương hiệu lớn nhất ngành Công nghệ Thông tin Việt Nam giai đoạn 2005 – 2007. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, Nguyễn Hoàng chọn Giáo dục - con đường mang giá trị lâu dài, để đóng góp tích cực, bền vững cho đất nước.

Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Tập đoàn Nguyễn Hoàng

Đến nay, NHG đã xây dựng một hệ sinh thái giáo dục liên cấp từ mầm non đến tiến sĩ, đa dạng mô hình từ hội nhập quốc tế đến quốc tế hoàn toàn, với quy mô gần 100.000 học sinh – sinh viên trên cả nước.

Trong quá trình phát triển, Nguyễn Hoàng Group đã mở rộng nhanh chóng nhờ chiến lược M&A mạnh mẽ, thâu tóm hàng loạt trường đại học như Đại học Quốc tế Hồng Bàng (2015), Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (2016), Đại học Hoa Sen và Đại học Gia Định (2018), cũng như Đại học Công nghệ Miền Đông (2021).

Không chỉ dừng lại ở giáo dục, Nguyễn Hoàng Group còn có tham vọng mở rộng sang lĩnh vực bất động sản, du lịch và nghỉ dưỡng.

Nguyễn Hoàng Group có nguồn vốn thế nào?

Cùng với việc mở rộng hoạt động kinh doanh, Nguyễn Hoàng Group chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với tiền thân là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng.

Doanh nghiệp được thành lập tháng 8/2007 với vốn điều lệ 105 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là ông Hoàng Quốc Việt góp 96 tỷ đồng, tương đương 91,43% vốn góp, em gái ông Việt là bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo góp 2 tỷ đồng (1,9% vốn góp) và ông Lê Thanh Huỳnh Cang góp 1 tỷ đồng (0,95% vốn góp). Thời điểm thành lập, ông Hoàng Quốc Việt sinh năm 1971 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 5/2013, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục Nguyễn Hoàng. Cùng với đó, vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng lên 200 tỷ đồng, cơ cấu vốn góp không được công bố cụ thể. Ông Trần Đại Hải (sinh năm 1972) giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 11/2014, doanh nghiệp một lần nữa đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng. Ông Hoàng Quốc Việt trở lại vai trò là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Cùng với đó, vốn điều lệ doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên 1.000 tỷ đồng rồi 1.500 tỷ đồng, 2.500 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2019, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 2.500 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Thời điểm này, bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo (sinh năm 1979) giữ vị trí Tổng giám đốc, ông Hoàng Quốc Việt giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, đây cũng là 2 đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ở lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp gần nhất vào tháng 10/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm từ 3.000 tỷ đồng xuống còn 2.917 tỷ đồng khi công ty chia tách doanh nghiệp. Ông Hoàng Quốc Việt giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Theo Reuters, Nguyễn Hoàng Group từng được định giá khoảng 1 tỷ USD khi làm việc với JPMorgan năm 2022 để bán 10-20% cổ phần, song thương vụ tạm dừng do chào giá chưa đạt kỳ vọng.

Ông Hoàng Quốc Việt còn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư G1, doanh nghiệp được thành lập tháng 10/2025 với vốn điều lệ 83 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Tại đây, ông Bùi Quang Nam (sinh năm 1977) giữ vị trí giám đốc.