Nữ đại gia 55 tuổi người Hà Nội bỏ túi hơn 9.000 tỷ đồng chỉ trong một ngày

Sau chuỗi phiên tăng mạnh, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên giảm thứ 2 liên tiếp khi kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm 3,11 điểm để đóng cửa ở mức 1.757,95 điểm. Trong đó, có 120 mã tăng, 200 mã giảm điểm và 54 mã đóng cửa ở mức tham chiếu.

Cùng với mức giảm về điểm số, thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh hơn 14.400 tỷ xuống chỉ còn hơn 37.977 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,79 điểm để đóng cửa ở mức 276,12 điểm. Chỉ số Upcom-Index giảm 0,83 điểm để đóng cửa ở mức 112,32 điểm.

Trái ngược với đà giảm của thị trường chứng khoán Việt Nam, khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Sovico ghi nhận mức tăng mạnh hơn 9.000 tỷ đồng (344 triệu USD theo Forbes) nhờ đà tăng của cổ phiếu nắm giữ.

Khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh thời gian gần đây - Ảnh TTCP

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 15/10, VJC của CTCP Hàng không VIETJET do nữ đại gia 55 tuổi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục tăng kịch trần để đóng cửa ở mức giá 163.100đ/cổ phiếu, đây là phiên tăng trần thứ 3 liên tiếp của VJC trong 4 phiên tăng gần đây của mã cổ phiếu này. Giá trị vốn hóa của VJC tăng lên mức hơn 96.491 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong phiên, thanh khoản của VJC giảm chỉ còn hơn 3,45 triệu cổ được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch đạt hơn 557 tỷ đồng.

Cùng với đó, mã cổ phiếu HDB của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh nơi bà Thảo giữ vị trí Phó chủ tịch cũng ghi nhận mức tăng 450đ/cổ phiếu, để đóng cửa ở mức giá 33.100đ. Trong phiên có hơn 23,7 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch đạt hơn 784 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa của ngân hàng lên mức hơn 126.094 tỷ đồng.

Kết phiên giao dịch ngày 15/10, nữ Chủ tịch 55 tuổi đang nắm giữ khối tài sản trị giá 4 tỷ USD (hơn 105.470 tỷ đồng) và đứng thứ 1.000 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes.

Khối tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh trong bối cảnh hoạt động hàng không tăng trưởng và thị trường du lịch sôi động trở lại. Cùng với đó, doanh nghiệp của nữ đại gia 55 tuổi mới đây được UBND TP.HCM giao nghiên cứu phát triển tuyến Metro số 4.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Tập đoàn Sovico – cổ đông sáng lập của Vietjet Air và cổ đông lớn của HDBank đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến metro số 4.

Theo đề xuất, dự án có tổng chiều dài khoảng 47,3 km, trong đó hơn 25 km đi ngầm và gần 22 km trên cao, với 37 nhà ga (gồm 21 ga ngầm và 16 ga trên cao), cùng 2 depot đặt tại Đông Thạnh và Hiệp Phước. Tổng mức đầu tư chưa được công bố.

Trong văn bản gửi thành phố, Sovico giới thiệu tổng tài sản đạt hơn 187.000 tỷ đồng, quy mô 40.000 nhân sự, hoạt động trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng, hàng không, bất động sản, công nghệ và chuyển đổi số.

Trong khi đó, HDBank đã phát hành gần 349,3 triệu cổ phiếu – tương đương 100% lượng cổ phiếu dự kiến cho ba nhà đầu tư tổ chức hiện hữu gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd (đăng ký 300 trái phiếu), Clarendelle Investment Pte. Ltd (650 trái phiếu) và Core Capital Pte. Ltd (650 trái phiếu) để chuyển đổi toàn bộ số trái phiếu chuyển đổi trước đó, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 38.594 tỷ đồng, tăng gần 10% so với trước.

Sau khi hoàn tất tăng vốn, HDBank (ngân hàng mẹ) đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản 27% và lợi nhuận sau thuế 26% trong năm 2025, tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ tăng trưởng cao trên thị trường.