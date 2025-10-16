Đồng phạm bị khởi tố cùng Shark Bình từng thắng giải Poker gần 40 tỷ đồng là ai?

Đồng phạm đáng chú ý trong vụ án khởi tố Shark Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoà Bình (tức Shark Bình, SN 1981) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

9 bị can còn lại gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Trong số những bị can bị khởi tố, có 4 người trong ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn NextTech gồm ông Bình (Chủ tịch kiêm người sáng lập), ông Đào Minh Phú (Cựu Tổng Giám đốc, hiện là Cố vấn cấp cao cho HĐQT), ông Nguyễn Hữu Tuất (Phó Chủ tịch Kỹ thuật Tập đoàn NextTech kiêm Tổng Giám đốc NextPay Group), bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Tài chính Tập đoàn NextTech Group.

Shark Bình cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex bị khởi tố - Ảnh: BCA

Trong số những bị can vừa bị khởi tố, ông Đào Minh Phú từng là một doanh nhân đáng chú ý trên thương trường, đồng thời là tay chơi poker có tiếng.

Theo thông tin từ website của Công ty CP Tập đoàn NextTech, ông Đào Minh Phú được giới thiệu với vai trò cố vấn cấp cao. Tuy nhiên, thực tế ông Phú có một hành trình tương đối dài gắn bó với tập đoàn công nghệ do Shark Bình sáng lập, với nhiều vai trò lớn hơn.

Dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh doanh nghiệp cho thấy ông Đào Minh Phú xuất hiện trong danh sách cổ đông sáng lập của NextTech vào tháng 12/2020 khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Trong đó, ông Phú góp 100 tỷ đồng, tương đương 20% cổ phần của NextTech. Còn Shark Bình khi ấy nắm giữ 70% vốn, tương đương 350 tỷ đồng, ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp.

Đến cuối năm 2022, ông Phú xuất hiện trong bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với vai trò Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và đại diện pháp luật thay cho Shark Bình.

Một năm sau, vào tháng 11/2023, ông này chỉ còn giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Cũng trong năm 2023, nhiều biến động khác được ghi nhận tại NextTech.

Theo đó vào tháng 10/2023, ông Phú rút khỏi danh sách cổ đông. "Thế chân" ông Phú là Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải nắm giữ 0,5% vốn điều lệ. Đồng thời vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh, từ 500 tỷ đồng còn hơn 4,2 tỷ đồng vào thời điểm này.

Tháng 4/2024, vị trí Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của NextTech được chuyển từ ông Phú sang ông Đào Mạnh Dũng, người đồng thời là Giám đốc và đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải.

Ông Đào Minh Phú còn làm chủ những doanh nghiệp nào?

Ngoài vai trò là cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NextTech, hiện là Cố vấn cấp cao cho HĐQT, ông Đào Minh Phú còn là người đại diện của một loạt doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần tập đoàn Orchard Việt Nam; Công ty cổ phần tập đoàn D-Capital; Công ty cổ phần SP Capital và Công ty cổ phần Nettech Investment Holdings.

Trong đó, Công ty cổ phần tập đoàn D-Capital được thành lập tháng 12/2021, có trụ sở tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký 50 ngành nghề kinh doanh trong đó ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá BĐS, đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 50 tỷ đồng với 7 cổ đông sáng lập. Ông Đào Minh Phú góp 12,5 tỷ đồng tương đương 25% vốn góp, các cổ đông Đào Xuân Thiệp, Đào Trung Quân, Đào Trọng Tiến và Đào Nam Anh mỗi người góp 5 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp; cổ đông Đào Thị Thủy góp 7,5 tỷ đồng tương đương 15% vốn góp, cổ đông Đào Hoàng Thanh góp 10 tỷ đồng tương đương 20% vốn góp. Ông Đào Trung Quân (sinh năm 1976) giữ vị trí Tổng giám đốc, ông Đào Minh Phú (sinh năm 1980) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần Nettech Investment Holdings đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Doanh nghiệp này chỉ mới được thành lập tháng 1/2025, trụ sở chính tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty đăng ký tới 132 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là đại lý du lịch.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Hòa Bình góp 6,5 tỷ đồng tương đương 65% vốn góp, Đào Mạnh Dũng góp 500 triệu đồng tương đương 5% vốn góp và Đào Minh Phú góp 3 tỷ đồng tương đương 30% vốn góp. Ông Đào Minh Phú giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến cuối tháng 4/2025, doanh nghiệp thông báo giải thể với lý do kinh doanh không hiệu quả, các mục tiêu kinh doanh không đạt được như mong muốn.

Ông Đào Minh Phú từng vô địch tại giải Triton Super High Roller Series $50,000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức ở Quảng Nam

Trong khi đó, cả Công ty cổ phần tập đoàn Orchard Việt Nam và Công ty cổ phần SP Capital đã ngừng hoạt động kinh doanh và chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Không chỉ nổi tiếng trong giới kinh doanh, ông Đào Minh Phú còn được biết đến là một tay chơi poker chuyên nghiệp khi gắn bó với môn thể thao này từ năm 2019. Doanh nhân 8X này còn tham gia nhiều giải đấu trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ông đạt nhiều vị trí cao trong nhiều tournament thuộc hệ thống của Asian Poker Tour (APT).

Tại giải đấu Triton Super High Roller Series $50.000 NLH 8-Handed 2023 được tổ chức tại Quảng Nam, quy tụ nhiều cao thủ hàng đầu thế giới, ông Phú đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để đăng quang ngôi vô địch, nhận phần thưởng trị giá 1,67 triệu USD, tương đương gần 40 tỷ đồng.