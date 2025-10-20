Lưu bài viết thành công
Họ đều là những nữ doanh nhân tiêu biểu đang chèo lái các tập đoàn hàng đầu Việt Nam hiện nay. Trong đó, có nhiều cái tên vừa lọt Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2025.
Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đang giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Chủ tịch HĐQT CTCP Hàng không VietJet Air, Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico.
Bà Phương Thảo có bằng Tiến sĩ điều khiển học kinh tế, cùng với 2 tấm bằng cử nhân Quản lý kinh tế lao động và Tài chính tín dụng. Từ cuối những năm 80 của thế kỷ 20, bà Thảo cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Hùng thành lập nên công ty SOVICO Holdings chuyên kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, nhu yếu phẩm, điện tử, may mặc... tại Liên bang Nga.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là nữ tỷ phú USD duy nhất Việt Nam được Forbes công nhận
Khi về Việt Nam, bà tham gia sáng lập và điều hành 2 ngân hàng tư nhân là VIB và Techcombank, sau đó đầu tư vào HD Bank. Đến năm 2007, SOVICO Holdings của bà Thảo cùng HDBank, Tập đoàn T&C thành lập nên Vietjet Air. Dưới sự lãnh đạo tài tình của nữ doanh nhân, hãng hàng không giá rẻ Việt Nam đã có những bước tăng trưởng thần tốc.
Theo Forbes, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10 "nữ tướng" ngành hàng không Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản có giá trị 4,2 tỷ USD, đứng thứ 2 trong danh sách những tỷ phú USD Việt Nam sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup với khối tài sản lên tới 19,1 tỷ USD. Trước đó, bà Thảo lần đầu vào danh sách tỷ phú năm 2017, được Forbes xác định sở hữu 1,2 tỷ USD.
Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi dấu ấn lớn trong lĩnh vực hàng không
Bà Lê Thị Thu Thuỷ sinh năm 1974, quê ở Bình Định. Bà tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Ngoại Thương, bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Quốc tế Nhật Bản. Ngoài ra, bà Thuỷ còn có chứng chỉ Chuyên gia phân tích Đầu tư Tài chính (CFA).
Bà Thủy gia nhập Vingroup vào năm 2008 với vị trí Giám đốc Tài chính, sau đó được bổ nhiệm là CEO Vingroup và VinSmart… Năm 2017, Vingroup quyết định gia nhập thị trường ô tô do đó bà Lê Thu Thủy được tin tưởng giao trọng trách Tổng giám đốc VinFast toàn cầu.
Tháng 1/2024, bà Lê Thị Thu Thủy chuyển từ vị trí Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu sang đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VinFast toàn cầu thay tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Dưới sự dẫn dắt của bà Thủy, VinFast đang ghi dấu ấn lớn trong lĩnh vực xe điện
Dưới thời của bà Thủy, VinFast từ một tay chơi hoàn toàn mới trong ngành ô tô đã được cả thế giới biết đến. Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, đánh dấu mức tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước.
Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao đạt 114.484 xe, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.
Tại thị trường trong nước, VinFast đạt doanh số 13.914 ôtô điện các loại trong tháng 9/2025, nâng lũy kế từ đầu năm đến hết quý III đạt 103.884 xe, gấp đôi Toyota ở vị trí thứ hai. Đây là mức doanh số chưa hãng xe nào đạt được tại Việt Nam, khi Toyota từng bán cao nhất 91.115 xe, hay Hyundai là 81.582 xe trong năm 2022.
Chủ tịch Toàn cầu của VinFast đứng thứ 58 trong danh sách “100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á” năm 2025 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.
Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953 tại Pháp trong một gia đình trí thức, có cha mẹ đều là bác sĩ. Sau đó, bà được cử sang Liên Xô du học và tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành chế biến thịt và sữa tại Moscow vào năm 1976.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành chế biến sữa tại Nga, bà Mai Kiều Liên trở về Việt Nam và gia nhập Vinamilk từ năm 23 tuổi. Năm 29 tuổi, bà đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc của nhà máy sữa lớn và trở thành Tổng giám đốc Vinamilk vào năm 1992 khi chưa đầy 40 tuổi.
Bà Mai Kiều Liên đã có gần 50 năm gắn bó sự nghiệp cùng Vinamilk
Với gần 50 năm gắn bó, trong đó 33 năm ở cương vị Tổng Giám đốc, bà Liên đã cùng Vinamilk tạo dựng nền móng cho một ngành sữa nội địa hiện đại, đưa công ty trở thành doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam, đồng thời vươn tầm Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.
Dưới sự dẫn dắt của bà Mai Kiều Liên, Vinamilk không chỉ là thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng trong nước mà còn là doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero 2050).
Bà Liên đã nhận nhiều danh hiệu, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (2005) và nhiều lần được các tạp chí Nikkei, Forbes châu Á vinh danh là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất khu vực.
Nữ Tổng giám đốc của Vinamilk đứng thứ 73 trong danh sách “100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á” năm 2025 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố. Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á
Bà Nguyễn Thị Hoa được bổ nhiệm làm CEO của Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) vào tháng 2/2025, trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí này tại công ty - đơn vị chuyên về đầu tư quốc tế của nhà mạng di động lớn nhất Việt Nam.
Trước khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cao nhất tại Viettel Global, nữ doanh nhân sinh năm 1980 kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Viettel như trưởng phòng đầu tư quốc tế, phó ban xúc tiến đầu tư, phó tổng giám đốc phụ trách xúc tiến đầu tư, trưởng ban pháp chế Tập đoàn.
Nữ doanh nhân sinh năm 1980 kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Viettel
Viettel Global được thành lập vào tháng 10/2006, là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án viễn thông tại thị trường nước ngoài, mở rộng phạm vi hoạt động; nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng quy mô thị trường chuẩn bị cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất.
Hiện Viettel Global đang kinh doanh tại 10 quốc gia trên 3 châu lục, phục vụ hơn 90 triệu khách hàng, trong đó 7 thị trường giữ vị trí số 1 về thị phần di động. Doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 20%/năm suốt 10 năm qua, cao gấp 4–5 lần mức trung bình của ngành viễn thông toàn cầu (theo Gartner).
Nữ Tổng giám đốc của Viettel Global đứng thứ 90 trong danh sách “100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á” năm 2025 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.
Viettel Global đang kinh doanh tại 10 quốc gia trên 3 châu lục, phục vụ hơn 90 triệu khách hàng
Kết thúc nửa đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Viettel Global đạt 3.267 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần hợp nhất của Viettel Global đạt hơn 20.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024, cao gấp gần 5 lần so với mức tăng trưởng viễn thông thế giới (4,7% theo GSMA).
Về cơ cấu tài chính, vốn chủ sở hữu của Viettel Global đã đạt 39.152 tỷ đồng, tăng thêm hơn 3.300 tỷ đồng so với đầu năm.
Bà Đặng Huỳnh Ức My (còn được biết đến là Omi Đăng) kế nhiệm mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc để trở thành Chủ tịch điều hành của CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) từ năm 2024. Sở hữu hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - nông nghiệp, bà được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ lãnh đạo trẻ trong ngành nông nghiệp Việt Nam.
Bà Ức My đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi AgriS (nhà sản xuất đường lớn nhất Việt Nam) sang mô hình canh tác bền vững, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ nông nghiệp thông minh. Triết lý kinh doanh của bà luôn xoay quanh mục tiêu phát triển lâu dài và trách nhiệm với cộng đồng.
Bà Đặng Huỳnh Ức My là gương mặt nổi tiếng trong ngành mía đường
Dưới sự điều hành của bà, AgriS trở thành doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống Oracle Cloud ERP, chuẩn hóa quy trình quản trị tại 24 đơn vị thuộc bốn quốc gia: Việt Nam, Singapore, Lào và Campuchia.
Bà Đặng Huỳnh Ức My cũng từng được vinh danh là Doanh nhân xuất sắc châu Á tại APEA 2022. Tính đến ngày 17/10, nữ doanh nhân 44 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản lên tới hơn 2.118 tỷ đồng.
Nữ Chủ tịch Hội đồng quản trị AgriS đứng thứ 93 trong danh sách “100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á” năm 2025 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.
Bà Nguyễn Thu Hằng sinh năm 1984, tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Kế toán tại trường Đại học New South Wales, Úc. Bà có bằng Thạc sĩ Ngân hàng và Tài chính tại trường ESCP Europe.
Bà Hằng có hơn chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, quản trị rủi ro và ngân hàng, từng giữ các vị trí Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Hoạt động, Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp và Trưởng phòng Thị trường vốn tại Ngân hàng Vietinbank.
Vinhomes dưới sự dẫn dắt của bà Nguyễn Thu Hằng đang là "gà đẻ trứng vàng" trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Bà Hằng nhận chức vụ Tổng giám đốc VHM từ giữa tháng 5/2022, trước đó bà giữ vị trí Phó Tổng giám đốc. Đến nay, VHM do bà Hằng làm lãnh đạo vẫn đang là “gà đẻ trứng vàng” trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Trong nửa đầu năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.720 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 44.964 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty đạt 11.000 tỷ đồng.
Tại thời điểm 30/06/2025, tổng tài sản VHM đạt 658.042 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 230.611 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 4% so với cuối năm 2024.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/10/2025 03:50 AM (GMT+7)