Dưới thời của bà Thủy, VinFast từ một tay chơi hoàn toàn mới trong ngành ô tô đã được cả thế giới biết đến. Theo đó, trong nửa đầu năm 2025, công ty bàn giao tổng cộng 72.167 ô tô điện trên toàn cầu, đánh dấu mức tăng trưởng 223% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng xe máy điện và xe đạp điện được bàn giao đạt 114.484 xe, tăng 447% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2025, mạng lưới của VinFast ở tất cả thị trường đạt tổng cộng 394 cửa hàng.

Tại thị trường trong nước, VinFast đạt doanh số 13.914 ôtô điện các loại trong tháng 9/2025, nâng lũy kế từ đầu năm đến hết quý III đạt 103.884 xe, gấp đôi Toyota ở vị trí thứ hai. Đây là mức doanh số chưa hãng xe nào đạt được tại Việt Nam, khi Toyota từng bán cao nhất 91.115 xe, hay Hyundai là 81.582 xe trong năm 2022.

Chủ tịch Toàn cầu của VinFast đứng thứ 58 trong danh sách “100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á” năm 2025 do Tạp chí Fortune (Mỹ) công bố.