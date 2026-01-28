Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, Tập đoàn FLC “đánh thức” loạt dự án nghìn tỷ như thế nào?

Cựu chủ tịch Trịnh Văn Quyết trở lại và sự “thức giấc” của FLC sau thời gian trầm lắng

Sau thời gian vắng bóng khỏi thương trường, ông Trịnh Văn Quyết, nhà sáng lập Tập đoàn FLC đã chính thức trở lại thương trường. Sự tái xuất này nhanh chóng kéo theo dư luận xoay quanh những chuyển động mới tại FLC, đặc biệt là việc hàng loạt dự án bất động sản từng “đóng băng” nhiều năm nay bắt đầu được tái khởi động.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc ông Quyết hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo bản án, tạo điều kiện để FLC nối lại các kế hoạch đầu tư bị gián đoạn. Ngay sau đó, doanh nghiệp liên tiếp đề xuất điều chỉnh chủ trương và xin tái triển khai nhiều dự án lớn tại các địa phương.

Đáng chú ý, màn tái xuất lần này của FLC diễn ra âm thầm, kín tiếng hơn trước đây, chủ yếu được biết đến thông qua các văn bản chỉ đạo của địa phương.

Ông Trịnh Văn Quyết và hành trình trở lại của Tập đoàn FLC.

Tại Hà Nội, FLC quay lại thị trường nhà ở cao cấp với dự án Hausman Premium Residences ở khu đô thị Premier Parc Đại Mỗ. Hơn 400 căn hộ đã được mở bán, giá chào thị trường vượt 100 triệu đồng/m2, đánh dấu sự trở lại của thương hiệu FLC tại Thủ đô sau thời gian dài im ắng.

Ở Thanh Hóa, khu đất từng được quy hoạch làm Khu công nghiệp Hoàng Long nay được đề xuất chuyển sang phát triển khu đô thị quy mô hơn 286 ha. Dự án này từng khởi công từ năm 2015 nhưng dang dở nhiều năm, nay đang được xúc tiến để triển khai lại.

Tại Gia Lai, sân golf Đak Đoa - dự án từng gây tranh luận kéo dài đã được chấp thuận cho tái khởi động. Cùng với đó, tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai cũng được tiếp tục triển khai.

Ở Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Hạ Long đã cất nóc cuối năm 2025, dự kiến bàn giao trong năm 2026. Trong khi đó, tại Quảng Bình, tổ hợp FLC Quảng Bình Hotel & Villas đang được tái kích hoạt, hướng tới khai trương trong năm tới.

Không dừng ở đó, FLC còn đề xuất nghiên cứu khu du lịch - đô thị biển tại Quảng Trị với vốn dự kiến khoảng 20.000 tỷ đồng, cho thấy tham vọng quay lại phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng - mảng từng giúp tập đoàn này tạo dấu ấn mạnh trên thị trường.

Song song với hoạt động dự án, FLC đang củng cố nguồn lực tài chính. Doanh nghiệp dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1.500 tỷ đồng, nâng tổng vốn lên xấp xỉ 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế mảng bất động sản năm 2025 ước đạt 635 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với khoản lỗ năm trước.

Về kết quả hoạt động, FLC ước tính mảng bất động sản đã mang về lợi nhuận sau thuế khoảng 635 tỷ đồng trong năm 2025, đánh dấu cú đảo chiều mạnh so với mức thua lỗ 123 tỷ đồng của năm trước đó. Ở diễn biến khác, mã cổ phiếu FLC đã chính thức khép lại hành trình giao dịch trên sàn UPCoM trong phiên cuối cùng của năm 2025, sau quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, nhiều cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC cũng bị cơ quan quản lý rút giấy phép đăng ký giao dịch.