Chốt giá vàng hôm nay ngày 16/3 biến động rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 16/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 16/3 tăng giá vàng miếng lên mức 183,1 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 16/3, giá vàng trong nước ngày 16/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 180,1 triệu đồng/lượng mua vào và 183,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 16/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 180,1 triệu đồng/lượng mua vào và 183,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 16/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 180,1 triệu đồng/lượng mua vào và 183,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 180,1 triệu đồng/lượng mua vào và 183,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 16/3, đảo chiều tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 16/3, tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 16/3, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 180,1 –183,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,8 – 182,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180,1 – 183,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 16/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 16/3 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 5 USD/ounce, xuống mức 5.016 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.023 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá mạnh, lùi xuống dưới mốc 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, sau tuần giao dịch nhiều biến động, giới phân tích vẫn tỏ ra khá thận trọng về triển vọng ngắn hạn của thị trường vàng thế giới.

Một số chuyên gia cảnh báo giá vàng có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh khi thị trường bước vào tuần có nhiều sự kiện kinh tế quan trọng, đặc biệt là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Rich Checkan - Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của Asset Strategies International - cho rằng, giá vàng có thể suy yếu trong ngắn hạn nếu thị trường phản ứng tiêu cực với quyết định của Fed. Theo ông, nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.016 USD/ounce (tương đương khoảng 159,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 16/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 23,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 16/3, giá vàng ngày 17/3 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.