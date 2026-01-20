Tỷ phú “mất dây thần kinh sợ”, sở hữu khối tài sản 2,8 tỷ USD và giàu thứ 3 Việt Nam là ai?

Từ doanh nhân khởi nghiệp đến tỷ phú USD “vua thép” Việt Nam

Ông Trần Đình Long sinh ngày 22/2/1961 tại Hải Dương. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1986, chuyên ngành Kinh tế.

Năm 1992, ông cùng người bạn thân Trần Tuấn Dương thành lập Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán máy móc xây dựng. Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc điều hành.

Từ năm 1996 đến 2005, ông lần lượt đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT tại các công ty thành viên – tiền thân của Tập đoàn Hòa Phát ngày nay.

Ông Trần Đình Long trở thành người giàu thứ 3 Việt Nam

Năm 2007 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Tập đoàn Hòa Phát chính thức được thành lập. Ông Trần Đình Long giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát cho đến nay. Kể từ đó, Hòa Phát liên tục mở rộng quy mô và đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Ông Trần Đình Long được công nhận là tỷ phú đô la lần đầu tiên vào năm 2018 với khối tài sản 1,3 tỷ USD, theo Forbes. Sau đó ông rời khỏi danh sách này khi giá cổ phiếu HPG có chuỗi ngày giảm điểm. Đến 2021, Chủ tịch Hòa Phát trở lại vị thế tỉ phú USD với tài sản ước tính 2,2 tỷ USD khi cổ phiếu HPG đi lên.

Và tính đến hết năm 2025, ông Trần Đình Long trở thành người giàu thứ 3 Việt Nam, sau ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo với khối tài sản của ông đạt khoảng 2,8 tỷ USD, xếp hạng 1.471 thế giới.

Ông cũng được biết đến là một trong hai đại gia Việt Nam “chịu chơi” khi sở hữu máy bay riêng trị giá hàng trăm tỷ đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Tuy nhiên, hiện nay, chiếc trực thăng đã được bán và ông Trần Đình Long không còn sở hữu máy bay riêng.

Hòa Phát – "Vua thép" Việt và tham vọng tăng trưởng dài hạn

Hòa Phát khởi đầu từ một công ty thương mại vào tháng 8/1992, sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực như nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động sản và nông nghiệp. Ngày 15/11/2007, cổ phiếu Hòa Phát chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam với mã HPG.

Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát hoạt động trong 5 lĩnh vực chính: gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng, trong đó thép là trụ cột cốt lõi. Ông Trần Đình Long – nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT – được giới đầu tư và truyền thông gọi là “vua thép” Việt Nam suốt nhiều năm qua.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, Hòa Phát liên tục củng cố vị thế dẫn đầu. “Hòa Phát không sợ cạnh tranh, chưa sợ cái gì cả. Tôi mất dây thần kinh sợ rồi” là câu trả lời “đanh thép” của Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long trước lo ngại từ phía cổ đông về dự án mới của đối thủ sẽ làm thị trường thêm cạnh tranh tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi giữa tháng 4.

Và kết quả vào tháng 12/2025, sản lượng bán hàng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt 585.000 tấn, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2024 – mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Lũy kế cả năm 2025, Hòa Phát sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm trước. Tổng lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên đạt 10,6 triệu tấn, tăng 31%. Trong đó, thép xây dựng và thép chất lượng cao đạt 4,8 triệu tấn, tăng 8%; riêng sản phẩm HRC đạt 5 triệu tấn, tăng mạnh 73% so với năm 2024. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, HRC của Hòa Phát chiếm khoảng 60% sản lượng sản xuất và tiêu thụ trong nước.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, với công suất dự kiến đạt 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Khoảng 60% sản lượng là các dòng thép công nghệ cao, phục vụ cơ khí chế tạo, ô tô, đóng tàu, dầu khí, năng lượng và đồ gia dụng. Đáng chú ý, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư và sản xuất thành công thép cuộn cán nóng (HRC).

Song song đó, tập đoàn đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất, khởi công ngày 19/12 và dự kiến cho ra sản phẩm vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia và xuất khẩu. Đây là lĩnh vực mà hiện chỉ Hòa Phát tham gia tại Việt Nam.

Giai đoạn 2025–2030, Chủ tịch Trần Đình Long cam kết duy trì mức tăng trưởng tối thiểu 15% mỗi năm. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chiến lược vận hành thận trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động. Về dài hạn, Hòa Phát ưu tiên thị trường nội địa và giữ tỷ trọng xuất khẩu dưới 20%, song sẵn sàng linh hoạt điều chỉnh khi cần thiết.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPG ghi nhận diễn biến tích cực. Kết phiên giao dịch ngày 12/1, HPG tăng gần 5% lên 27.500 đồng/cổ phiếu – mức tăng mạnh nhất trong ba tháng, với thanh khoản đạt 83 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 2.260 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp, giá trị gần 180 tỷ đồng.

Đà tăng của cổ phiếu Hòa Phát giúp tài sản của ông Trần Đình Long tăng thêm khoảng 133 triệu USD, nâng tổng giá trị lên 2,7 tỷ USD theo Forbes. Hiện ông là cổ đông lớn nhất của Hòa Phát, sở hữu 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,8% vốn điều lệ.

Tính từ thời điểm Hòa Phát niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2007 đến ngày 31/12/2025, Hòa Phát đã đóng góp tổng cộng 101.000 tỷ đồng vào Ngân sách Nhà nước. Năm 2025, Hòa Phát nằm trong top 4 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế nhiều nhất (theo bảng xếp hạng PRIVATE 100 của CafeF). Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất năm 2025 - V.1000, Hòa Phát có 9 đơn vị thành viên trong danh sách này. Đây là thành tích đáng tự hào của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nặng.

Song song với việc đóng góp cho ngân sách Nhà nước, năm 2025, Hòa Phát tiếp tục được ghi nhận trong nhiều bảng xếp hạng uy tín, tiêu biểu như: Top 2 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc của Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất, Top 100 công ty lớn nhất khu vực Đông Nam Á của Fortune, Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 – Ngành Vật liệu xây dựng, Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam,...