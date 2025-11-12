Tập đoàn FLC đại hội cổ đông bất thường, hé lộ kế hoạch giao dịch cổ phiếu

Ngày 11-11, tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 năm 2025, với các nội dung quan trọng liên quan đến nhân sự và định hướng phát triển của tập đoàn trong giai đoạn tới. Đại hội có sự tham dự của 216 cổ đông, chiếm 35,682% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Báo cáo kết quả kinh doanh tại đại hội cho thấy bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của FLC, với hơn 50 dự án được triển khai tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng tâm ở TP Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai... Có thể kể đến một số dự án như chung cư Hausman Premium Residences thuộc Khu đô thị FLC Premier Parc, FLC Quảng Bình Hotel & Villas.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu mảng bất động sản của FLC đạt gần 1.800 tỉ đồng, trong đó dòng tiền thu từ khách hàng đạt 654 tỉ đồng.

Lĩnh vực khách sạn và du lịch nghỉ dưỡng ghi nhận tổng doanh thu 441 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm. FLC cho biết giá vé máy bay tăng cao và tần suất chuyến bay còn hạn chế tại một số điểm đến, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả khai thác dịch vụ du lịch.

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, FLC đã và đang triển khai nhiều giải pháp như tăng cường xúc tiến du lịch, mở rộng liên kết đối tác chiến lược, đưa ra các gói sản phẩm nghỉ dưỡng linh hoạt (combo bay - nghỉ), đồng thời đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, đặc biệt thị trường Hàn Quốc - Trung Quốc.

FLC cho biết đã thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản nộp ngân sách gần 276 tỉ đồng, đồng thời đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ thuế còn lại trong quý II/2026.

Một trong những nội dung được cổ đông đặc biệt quan tâm là kế hoạch khôi phục giao dịch cổ phiếu FLC. Lãnh đạo Tập đoàn FLC đã làm việc với một số đơn vị kiểm toán độc lập, đồng thời cung cấp hồ sơ tài chính để phục vụ việc đánh giá sơ bộ. Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán và phát hành các báo cáo tài chính còn tồn đọng.

Tập đoàn FLC cho biết trong năm 2025, dự kiến sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2021- 2024, và quý I/2026 sẽ phát hành báo cáo tài chính của năm 2025. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tập đoàn sẽ gửi báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán để thực hiện thủ tục khôi phục giao dịch cổ phiếu. Theo đó, cổ phiếu dự kiến sẽ được giao dịch trên sàn UPCOM vào quý I/2026.