Một người ở Nhà Bè, TPHCM nấu thức ăn nuôi cá gì mà thu lời hàng trăm triệu đồng?

Chiếc máy xay thức ăn giúp cá nuôi tăng trưởng 30%, năng suất cao

Ông Liêu Minh Đệ (sinh năm 1961) ở xã Nhà Bè (hình thành từ việc sáp nhập thị trấn Nhà Bè và các xã Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TPHCM trước đây) nuôi cá hiệu quả nhờ sự chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Trên diện tích 10.000 m², ông tập trung chăn nuôi các loại cá có giá trị kinh tế ổn định như cá tra, cá vồ đèm và cá trê.

Điểm khác biệt lớn nhất trong quy trình sản xuất của ông Đệ chính là tư duy "tự lực cánh sinh" và không ngừng cải tiến phương thức sản xuất.

Ông Liêu Minh Đệ, xã Nhà Bè, TPHCM sẵn sàng hiến đất, chia sẻ kinh nghiệm để cùng bà con lối xóm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thức ăn công nghiệp sẵn có, ông đã chủ động học hỏi, sử dụng máy xay thức ăn cho cá kết hợp với nấu chín thức ăn.

Ông Đệ cho biết: “Sáng kiến này không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giúp đàn cá hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giảm thiểu dịch bệnh và ô nhiễm nguồn nước. Kết quả thực tế đã cho thấy năng suất thu hoạch của trang trại đã tăng vọt thêm 30%”.

Với sản lượng bình quân đạt 25 tấn cá mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu về lợi nhuận ổn định khoảng 500 triệu đồng/năm.

Hiến đất làm đường, chia sẻ cách nuôi cá hiệu quả cho bà con hàng xóm

Không dừng lại ở việc làm giàu cho bản thân, ông Liêu Minh Đệ luôn tâm niệm: “Một vài hộ nông dân vượt lên làm giàu là tốt, nhưng nếu cả xóm cùng giàu thì mới bền vững”.

Với vai trò là một hội viên nông dân tiêu biểu, ông luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Đặc biệt, trong việc thực hiện Chỉ thị 05 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ông Đệ đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực.

Với những nỗ lực tự giác học tập và làm theo gương Bác, ông đã vinh dự được Hội Nông dân TPHCM tặng Bằng khen giai đoạn 2016-2019 theo Quyết định số 151-QĐ/HNDT ngày 04/10/2019.

Tinh thần đoàn kết ấy còn được thể hiện qua việc ông cùng các hộ nuôi cá tại địa phương ra mắt Tổ hợp tác cá vào năm 2021. Tổ hợp tác không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm mà còn tạo ra chuỗi liên kết bền chặt, giúp lao động nông thôn có việc làm ổn định.

Hiện nay, mô hình của ông đang tạo công ăn việc làm cho 10 lao động trực tiếp với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại xã Phước Lộc.

Theo Hội Nông dân xã Nhà Bè, TPHCM khi địa phương có chủ trương xây dựng nông thôn mới, mở rộng đường giao thông, ông Đệ là một trong những người tiên phong.

Gia đình ông đã tự nguyện hiến 150 m² đất để làm đường, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng quê hương.

Bên cạnh đó, hằng năm ông đều trích lợi nhuận, cùng Câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi thực hiện các công trình an sinh xã hội với số tiền đóng góp hàng chục triệu đồng/năm.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ và xuất sắc, ngày 01/02/2022, UBND TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho ông Liêu Minh Đệ vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 – 2021 (theo Quyết định số 599/QĐUB).