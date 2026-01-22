Đại gia Khoa "khàn" trở lại ghế chủ tịch, Đại Quang Minh bứt tốc vốn điều lệ

Đại Quang Minh tiếp tục bơm vốn, áp sát nhóm “ông lớn” bất động sản

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa hoàn tất thủ tục nâng vốn điều lệ từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng.

Doanh nghiệp không công bố chi tiết danh sách cổ đông. Tuy nhiên, hồ sơ đăng ký thể hiện toàn bộ phần vốn góp bằng tiền Việt Nam, xuất phát từ nguồn vốn tư nhân trong nước, không có yếu tố đầu tư nước ngoài.

Đây là lần tăng vốn đầu tiên của Đại Quang Minh trong năm 2026. Trước đó, riêng năm 2025, công ty đã 3 lần điều chỉnh vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 1/2025 vốn tăng từ 10.920 tỷ lên 14.520 tỷ đồng; đến tháng 6/2025 đạt 16.620 tỷ đồng và tiếp tục lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.

Sau đợt tăng vốn mới nhất, quy mô vốn của Đại Quang Minh đã vượt nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn như Khang Điền (11.222 tỷ đồng), Becamex Group (10.350 tỷ đồng) và Kinh Bắc (9.416 tỷ đồng). Khoảng cách với Novaland (20.476 tỷ đồng) cũng được rút ngắn, trong khi doanh nghiệp hiện chỉ đứng sau Vinhomes (41.074 tỷ đồng) về quy mô vốn điều lệ trong nhóm bất động sản.

Động thái tăng vốn diễn ra cùng thời điểm ông Trần Đăng Khoa (hay còn gọi là “Khoa khàn”) quay trở lại giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Đại Quang Minh, thay cho ông Trần Bá Dương.

Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970, là người sáng lập và từng là Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh trước khi chuyển giao vai trò này vào năm 2016. Đại Quang Minh cũng được biết đến là một trong những nhà đầu tư tiên phong tại Thủ Thiêm với dự án Khu đô thị Sala.

Gần đây nhất, doanh nghiệp cùng các đối tác trong liên danh đã khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo hình thức PPP, quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và đi qua 19 xã, phường trên địa bàn Hà Nội.