Thủ phủ nhót ở Hà Nội mất mùa, rớt giá

Những ngày này, tại xã Dương Hòa – nơi được xem là “thủ phủ nhót” của Hà Nội – không khí thu hoạch diễn ra lặng lẽ hơn hẳn mọi năm. Dù đã bước vào thời điểm chính vụ, nhiều vườn nhót chỉ lác đác quả chín, không còn cảnh cây sai trĩu, người hái tất bật từ sáng sớm đến tối muộn như trước.

Theo người dân địa phương, thông thường khoảng đầu tháng 2 âm lịch, nhót bắt đầu chín rộ. Tuy nhiên năm nay thời tiết thất thường khiến nhót chín muộn hơn nửa tháng, sản lượng lại giảm đáng kể.

“Nhót năm nay mất mùa rõ rệt, sản lượng chỉ bằng một nửa mọi năm nên thu nhập của gia đình cũng giảm theo”, nhiều hộ trồng nhót tại xã Dương Hòa chia sẻ.

Gia đình bà Giang Thị Hảo là một trong những hộ trồng nhót lâu năm tại địa phương. Bà cho biết gia đình thuê khoảng một mẫu đất để trồng cây ăn quả, trong đó nhót chiếm phần lớn diện tích, xen kẽ với mít và hồng xiêm.

“Những năm trước, tầm này quả còn rất nhiều, to và mọng, hái không xuể. Cả nhà phải huy động nhau ra vườn từ sáng sớm. Nhưng năm nay thì chỉ còn lác đác, nhiều quả nhỏ, vẹo, thậm chí hỏng khá nhiều. Mọi năm cả nhà cùng hái, năm nay chỉ mình tôi ra vườn,” bà Hảo nói.

Không chỉ mất mùa, giá nhót năm nay cũng giảm mạnh so với các năm trước. Theo bà Hảo, nhót loại tuyển, quả tròn đều, mã đẹp hiện chỉ được thương lái thu mua khoảng 16.000 đồng/kg, trong khi những năm trước giá tại vườn thường ở mức khoảng 25.000 đồng/kg.

Nhót sau khi hái sẽ được đóng vào thùng xốp, mỗi thùng khoảng 13 kg để thương lái đến thu mua. Tuy nhiên, những quả nhỏ, vẹo hoặc có chút khuyết điểm chỉ bán được vài nghìn đồng mỗi kg.

Tuy mới đầu vụ nhưng nhót chỉ còn rất ít quả.

Sau khi thu hoạch, nhót được đóng vào thùng xốp để vận chuyển. Tại các điểm thu mua, thương lái tiếp tục chọn lọc và phân loại. Nhót loại 1 được xếp cẩn thận vào hộp nhựa nhỏ có lót chống sốc, mỗi hộp khoảng 300–500 gram. Các loại nhót còn lại được đóng thùng xốp chuyển đến tiểu thương tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Hòa, một lao động địa phương chuyên đi hái nhót thuê, cho biết công hái nhót hiện khoảng 300.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, năm nay vì nhót mất mùa nên ít việc hơn.

“Những năm trước cây nào cũng sai quả, hái từ sáng đến tối vẫn chưa hết. Năm nay quả ít nên không nhiều người thuê”, bà Hòa nói.

Nhót sau khi hái được phân ra thành nhiều loại.

Trong khi nhót tại “thủ phủ” Dương Hòa được bán với giá rẻ như cho, thì tại nhiều tuyến đường và chợ lẻ ở Hà Nội, loại quả này vẫn được bán với giá 50.000 – 70.000 đồng/kg.