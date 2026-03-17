Giá vàng hôm nay, 17-3: Sụt giảm rất mạnh

Giá vàng hôm giảm mạnh

Tính đến 6 giờ ngày 17-3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.002 USD/ounce, giảm 36 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (5.038 USD/ounce).

Giá vàng giao tháng 4 cũng giảm 56 USD xuống còn 5.005 USD/ounce. Đồng thời, giá bạc giao tháng 5 xuống còn 81 USD/ounce, phản ánh xu hướng điều chỉnh chung của nhóm kim loại quý.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính ghi nhận tín hiệu tích cực từ cổ phiếu Mỹ, với các chỉ số chính phục hồi mạnh mẽ nhờ tâm lý rủi ro được cải thiện. Giá dầu thô giảm và giao dịch quanh mức khoảng 95 USD/thùng, sau khi chịu áp lực bán tháo từ thông tin về việc chính quyền Trump đẩy mạnh giải phóng dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược.

Theo hãng tin Bloomberg và Bộ Năng lượng Mỹ, đợt giải phóng 172 triệu thùng dầu – một phần của kế hoạch phối hợp quốc tế nhằm ổn định nguồn cung và kiềm chế giá năng lượng, dự kiến bắt đầu đưa ra thị trường từ cuối tuần này, kéo dài trong 4 tháng. Động thái này nhằm đối phó với đà tăng giá dầu, xăng và nhiên liệu kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran leo thang.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) dao động trong vùng 99,7-99,8 điểm cho thấy giá trị của đồng USD đứng vững, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,23-4,28%. Những biến động này góp phần làm giảm sức hấp dẫn của vàng như tài sản trú ẩn an toàn, đặc biệt khi lo ngại lạm phát từ chiến tranh Trung Đông không còn đủ mạnh để hỗ trợ đà tăng.