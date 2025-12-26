Chính thức hủy giao dịch cổ phiếu FLC từ 31/12

Theo thông báo của HNX, gần 710 triệu cổ phiếu FLC, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá gần 7.100 tỷ đồng, sẽ bị hủy đăng ký giao dịch kể từ ngày 31/12. Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu FLC trên hệ thống UPCoM là 30/12.

Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn ngày 18/12 về việc hủy tư cách công ty đại chúng của FLC.

FLC từng là một trong những cổ phiếu thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư nhờ thanh khoản cao và biến động mạnh.

Cổ phiếu FLC chính thức lên sàn chứng khoán vào tháng 10/2011, khi được niêm yết trên HNX, và tăng tới 240% chỉ sau ba tháng giao dịch. Đến năm 2013, cổ phiếu này được chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Một dự án của FLC. Ảnh: Hồng Khanh

Từ khi vụ án thao túng giá cổ phiếu liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, FLC rơi vào khủng hoảng sâu. Ngày 20/2/2023, FLC bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE với gần 710 triệu cổ phiếu do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin.

Cổ phiếu này sau đó chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng tiếp tục bị hạn chế, đình chỉ do chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC), trước khi bị hủy đăng ký giao dịch hoàn toàn.

Đến nay, FLC mới chỉ công bố BCTC soát xét bán niên 2021 và BCTC kiểm toán năm 2021, trong khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 vẫn chưa được công bố theo quy định.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 (lần 2) tổ chức ngày 11/11, ban lãnh đạo FLC cho biết doanh nghiệp đang hoàn tất các thủ tục để cổ phiếu FLC có thể giao dịch trở lại trên UPCoM trong quý I/2026. Trong năm 2025, FLC dự kiến công bố BCTC giai đoạn 2021–2024, đồng thời công bố BCTC năm 2025 trong quý I/2026.

Không chỉ FLC, các doanh nghiệp khác trong cùng hệ sinh thái như GAB, KLF, AMD và HAI cũng đồng loạt bị hủy đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.