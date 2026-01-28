Tập đoàn Mai Linh nợ thuế, ông Hồ Huy có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh chưa nộp thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh người đại diện pháp luật của công ty này

Cụ thể, Thuế TPHCM đã phát hành thông báo số 795/TB-TPHCM gửi đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (trụ sở tại số 64 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TPHCM) về tình hình nợ thuế và các biện pháp cưỡng chế dự kiến.

Theo đó, tính đến hết ngày 31-12-2025, Tập đoàn Mai Linh có tổng số nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 6,38 tỉ đồng, trong đó khoản nợ quá hạn trên 90 ngày hơn 3,8 tỉ đồng, phần lớn là thuế giá trị gia tăng.

Thuế TPHCM cho biết sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (ngày 15-1), nếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với ông Hồ Huy - người đại diện pháp luật của Công ty.

Ông Hồ Huy (SN 1955) hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Mai Linh.

Được thành lập từ năm 1993, Mai Linh từng giữ vị thế hàng đầu trên thị trường taxi Việt Nam. Tuy nhiên, những năm gần đây, trước sự cạnh tranh của các hãng xe công nghệ, hoạt động của taxi Mai Linh gặp không ít khó khăn

Dữ liệu tài chính cho thấy năm 2024, Mai Linh có lợi nhuận sau thuế gần 3,7 tỉ đồng, giảm mạnh so với lợi nhuận của năm 2023 là trên 15,8 tỉ đồng.

Năm 2025, Mai Linh tập trung chuyển đổi số, lấy dịch vụ khách hàng làm trung tâm, tái cấu trúc hoạt động, chuẩn bị căn cơ cho sự phát triển trong thời gian tới.