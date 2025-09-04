Cho công ty vay 30 tỷ đồng, đại gia "Cường đô la" giàu thế nào?

Đại gia Nguyễn Quốc Cường nhận thù lao chỉ 14 triệu đồng/tháng

Mới đây, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét.

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Quốc Cường Gia Lai mang về doanh thu thuần gần 242,6 tỷ đồng, tăng 272,1% so với 6 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, mảng bất động sản đóng góp phần lớn với doanh thu gần 177,5 tỷ đồng, gấp 20,4 lần cùng kỳ; doanh thu mua bán điện hơn 47,1 tỷ đồng, tăng 26,3%; doanh thu cao su đạt hơn 17,7 tỷ đồng, giảm 5,9%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 10 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng hơn 16,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, QCG có tổng tài sản 8.683 tỷ đồng, giảm hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả giảm từ 4.308 tỷ đồng xuống còn 4.096 tỷ đồng. Trong số này khoản phải trả ngắn hạn khác lên tới 3.362 tỷ đồng (trong đó chủ yếu là khoản nợ 2.782,8 tỷ đồng, công ty phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận theo Hợp đồng hứa mua, hứa bán Dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển tại TP.HCM để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo Trương Mỹ Lan theo Bản án phúc thẩm số 1125/2024/HS-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM).

Đại gia Nguyễn Quốc Cường nhận thu nhập 14 triệu đồng/tháng tại QCG - Ảnh FBNV

Cùng với kết quả kinh doanh được cải thiện, thu nhập của dàn lãnh đạo QCG trong nửa đầu năm cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. Theo đó, QCG đã dành 791 triệu đồng (tăng hơn 90% so với cùng kỳ) để trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và ban Tổng giám đốc.

Trong đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường được trả 84 triệu đồng tương đương 14 triệu đồng/tháng, Chủ tịch Lại Thế Hà được trả 150 triệu đồng, tăng mạnh so với 66 triệu đồng cùng kỳ năm 2024.

2 thành viên được trả thù lao cao nhất trong ban lãnh đạo QCG là bà Trương Thị Thêu - Thư ký hội đồng quản trị nhận được hơn 211 triệu đồng, tương đương hơn 35 triệu đồng/tháng và ông Phạm Hoàng Phương - Kế toán trưởng nhận hơn 215,3 triệu đồng, tương đương gần 39 triệu đồng/tháng.

Cũng tại báo cáo tài chính soát xét này, đơn vị kiểm toán đã nhấn mạnh 2 vấn đề quan trọng về tình hình kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai.

Thứ nhất, tại khoản "Phải thu khác", số tiền 74,3 tỷ đồng là một phần giá trị thanh toán liên quan đến dự án khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong.

Thứ hai, tại ngày 30/06/2025, tổng tài sản ngắn hạn của Quốc Cường Gia Lai là 1.844,1 tỷ đồng trong khi nợ ngắn hạn 3.814,9 tỷ đồng. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Cường Gia Lai.

Tuy nhiên, báo cáo kiểm toán cũng nhấn mạnh thêm rằng ban Lãnh đạo công ty đã nhận biết vấn đề này và đã lên kế hoạch kinh doanh, kế hoạch dòng tiền trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng vẫn đảm bảo thanh toán các nghĩa vụ nợ đến hạn và duy trì khả năng hoạt động liên tục của công ty trong tương lai.

Đại gia Nguyễn Quốc Cường giàu thế nào?

Tại QCG, đại gia Nguyễn Quốc Cường đang nắm giữ hơn 537.500 cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ sở hữu chiếm 0,2%. Tính theo giá thị trường số cổ phần ông Cường nắm giữ có giá trị hơn 7,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6/2025, đại gia phố Núi đang cho QCG vay số tiền 30 tỷ đồng.

Ngoài vị trí Tổng giám đốc tại QCG, đại gia Nguyễn Quốc Cường cũng đang có đế chế kinh doanh riêng của mình khi làm chủ một loạt doanh nghiệp khác. Theo đó, đại gia sinh năm 1982 đang là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần BĐS Hiệp Phúc; Công ty cổ phần bến du thuyền Đà Nẵng, Công ty cổ phần C-Holdings, và là cổ đông lớn của Công ty cổ phần C-Luxury.

Đại gia sinh năm 1982 còn làm chủ một loạt doanh nghiệp khác ngoài QCG - Ảnh FBNV

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty cổ phần BĐS Hiệp Phúc được thành lập tháng 4/2008, ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 12/2024, vốn điều lệ công ty giảm từ 650 tỷ đồng xuống còn 419,3 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố cụ thể. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Cường giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Công ty cổ phần bến du thuyền Đà Nẵng thành lập tháng 1/2011. Thời điểm tháng 9/2024, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 736,5 tỷ đồng lên 773 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Tại đây, ông Nguyễn Quốc Cường đang giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty cổ phần C-Holdings có tiền thân là Công ty cổ phần chánh nghĩa Quốc Cường, doanh nghiệp được thành lập tháng 9/2018. Thời điểm tháng 5/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 708 tỷ đồng lên 850 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty cổ phần C-Luxury được thành lập tháng 9/2020, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần C-Holdings góp 13 tỷ đồng, tương đương 65% vốn góp, phần vốn còn lại thuộc về 3 cá nhân. Thời điểm thành lập, ông Trần Văn Hưng sinh năm 1987, cổ đông góp 4 tỷ đồng tương đương 20% vốn góp giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đến tháng 3/2023, vốn điều lệ công ty tăng từ 20 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể. Ông Hưng vẫn giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.