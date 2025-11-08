Niềm tin vào nền kinh tế của người Mỹ rơi tự do khi chính phủ đóng cửa kéo dài

Theo khảo sát hàng tháng của Đại học Michigan, chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm từ 53,6 xuống 50,3 trong tháng 11, gần chạm mức thấp kỷ lục 50 thiết lập vào tháng 6/2022. Con số này thấp hơn dự báo của Phố Wall là 54,2, cho thấy kỳ vọng tích cực của các nhà phân tích đang bị đảo ngược.

Joanne Hsu, giám đốc khảo sát, cho biết người dân đang chịu áp lực tài chính “từ nhiều phía” khi dự đoán thị trường việc làm tiếp tục xấu đi và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Người tiêu dùng lo ngại nguy cơ mất việc đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3, đồng thời thể hiện sự quan ngại về các hệ quả tiêu cực tiềm tàng từ việc chính phủ đóng cửa kéo dài.

Chỉ số đánh giá tình hình kinh tế hiện tại giảm gần 11% xuống 52,3, khi người dân dự đoán giá cả sẽ tăng trung bình 3,6% mỗi năm trong 5–10 năm tới. Đây cũng là mức thấp nhất trong ba tháng, cho thấy áp lực lạm phát vẫn đang tác động mạnh tới niềm tin của người tiêu dùng.

Các nhà kinh tế đã cảnh báo về một nền kinh tế chia rẽ trong những tuần gần đây, với người Mỹ có thu nhập cao thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng.

Chính phủ đóng cửa ảnh hưởng thế nào đến tâm lý người dân?

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa hiện nay đã trở thành mối quan tâm mới bên cạnh lạm phát và thị trường việc làm. Các chuyên gia nhận định, mặc dù trước đó chưa có nhiều dấu hiệu đóng cửa ảnh hưởng tới quan điểm kinh tế, nhưng thời gian kéo dài kỷ lục đã khiến người dân “bi quan hơn” về cơ hội việc làm và điều kiện làm việc trong tương lai.

Stephanie Guichard, kinh tế gia cấp cao tại Conference Board, nhận xét rằng nhiều người tham gia khảo sát trực tiếp đề cập tới đóng cửa như một mối lo ngại chính. Việc chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt giá xăng tăng 4,1% trong tháng 9, cùng tỷ lệ thất nghiệp 3,5%, đã khiến người tiêu dùng cảm thấy áp lực tài chính ngày càng nặng nề.

Áp lực này được phản ánh trong các chỉ số niềm tin: chỉ số của Conference Board giảm từ 95,6 xuống 94,6 trong tháng 10, mức thấp nhất từ tháng 4, với khoảng 18% người tiêu dùng cho rằng việc tìm việc “khó khăn hơn”.

Những yếu tố sẽ ảnh hưởng đến niềm tin tiêu dùng trong thời gian tới

Các chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối cùng cho tháng 11 sẽ được Đại học Michigan công bố vào ngày 21/11, và Conference Board công bố dữ liệu của riêng họ vào 25/11. Mức dao động của các chỉ số này sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường việc làm, giá cả hàng hóa và khả năng chính phủ giải quyết tình trạng đóng cửa.

Dữ liệu gần đây từ ADP cho thấy việc làm trong khu vực tư nhân tăng 42.000 việc làm vào tháng 10, hồi phục sau khi mất 29.000 việc làm trong tháng 9, nhưng các chuyên gia vẫn nhận định thị trường lao động đang “nguội dần”. Trong bối cảnh đó, niềm tin tiêu dùng có thể tiếp tục bị ảnh hưởng nếu chi phí sinh hoạt vẫn tăng cao và việc làm không ổn định.