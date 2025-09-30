Đồng USD suy yếu trước nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ

Đồng USD đang suy yếu

Đồng USD rơi vào trạng thái yếu hơn trong giao dịch thận trọng ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, điều sẽ làm gián đoạn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng. Báo cáo việc làm (non-farm payrolls) dự kiến công bố vào thứ Sáu là thông tin then chốt để Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đưa ra quyết định chính sách lãi suất.

Quỹ chi tiêu chính phủ sẽ hết hạn vào nửa đêm thứ Ba nếu Đảng Cộng hòa và Dân chủ không đạt được thỏa thuận tạm thời. Cuộc họp tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Donald Trump và các đối thủ không đạt tiến triển đáng kể, khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng.

Theo các nhà phân tích, nếu việc đóng cửa ngắn hạn, Fed sẽ gần như bỏ qua tác động này. Nhưng một đợt đóng cửa kéo dài hơn hai tuần có thể làm tăng rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế và khả năng Fed phải nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các nhà đầu tư đang tính toán thế nào về lãi suất và USD?

Hiện tại, các nhà giao dịch đang định giá khả năng Fed giảm lãi suất 42 điểm cơ bản vào tháng 12 và tổng cộng 104 điểm cơ bản đến cuối năm 2026, thấp hơn khoảng 25 điểm so với mức giữa tháng 9. Điều này khiến USD có vị thế dễ tổn thương trong ngắn hạn. Chỉ số đồng USD rộng (DXY) giảm nhẹ về 97,948, sau khi đã giảm 9,7% từ đầu năm. Đồng euro giữ ở 1,17275 USD, còn bảng Anh ở 1,3433 USD.

Theo chuyên gia Tony Sycamore (IG), mặc dù báo cáo việc làm có thể bị trì hoãn, tác động lên GDP thường chỉ là tạm thời, vì mọi gián đoạn thường được bù đắp ngay sau khi chính phủ mở cửa trở lại.