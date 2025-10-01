Giá vàng lập đỉnh lịch sử khi chính phủ Mỹ đóng cửa, nhà đầu tư đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn

Ngày 1/10, giá vàng giao ngay đã tăng lên mức 3.875,53 USD/ounce, lập đỉnh lịch sử sau 5 phiên tăng liên tiếp. Diễn biến này xảy ra khi Quốc hội Mỹ thất bại trong việc thông qua gói tài trợ tạm thời, buộc chính phủ phải tiến hành đóng cửa một phần, tình huống chưa từng xảy ra trong 7 năm qua.

Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang thực hiện “kế hoạch đóng cửa trật tự”. Việc đình trệ hoạt động liên bang không chỉ gây áp lực lên đồng USD mà còn khiến các báo cáo kinh tế quan trọng, như dữ liệu việc làm phi nông nghiệp công bố vào cuối tuần, có thể bị trì hoãn. Điều này làm gia tăng sự bất định về triển vọng kinh tế Mỹ, yếu tố thường thúc đẩy giới đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn.

Đâu là những lực đẩy chính giúp giá vàng tăng mạnh năm nay?

Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 47%, hướng tới mức tăng thường niên lớn nhất kể từ năm 1979. Đà tăng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố: các ngân hàng trung ương toàn cầu gia tăng mua vàng dự trữ; dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng; và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển hướng sang giảm lãi suất.

Theo Bloomberg, lượng vốn chảy vào các quỹ ETF vàng trong tháng 9 đạt mức cao nhất trong ba năm. Cùng lúc đó, thị trường theo dõi sát các tín hiệu trái chiều từ giới chức Fed. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho rằng việc tiếp tục giảm lãi suất trong năm nay có thể phù hợp với bối cảnh thị trường lao động suy yếu. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cảnh báo cần thận trọng vì lạm phát vẫn trên mục tiêu.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, tâm lý lo ngại về sự độc lập của Fed cũng khiến vàng trở thành kênh trú ẩn hấp dẫn. Gần đây, việc Tổng thống Donald Trump tìm cách sa thải Thống đốc Lisa Cook đã tạo thêm làn sóng bất an trong giới đầu tư tài chính.

Ngoài vàng, những kim loại quý nào đang biến động mạnh?

Không chỉ vàng, giá bạc cũng tăng mạnh. Trong phiên giao dịch mới nhất, bạc tăng tới 2% lên 47,56 USD/ounce, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa tới 5%. Tính từ đầu năm, bạc đã tăng hơn 60% nhờ hưởng lợi từ cùng các yếu tố vĩ mô hỗ trợ giá vàng, cộng với tình trạng nguồn cung thắt chặt kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, giá platinum và palladium lại giảm, còn chỉ số Bloomberg Dollar Spot – thước đo sức mạnh của đồng USD – gần như đi ngang. Điều này cho thấy thị trường đang tập trung mạnh vào nhóm kim loại trú ẩn, đặc biệt là vàng và bạc, trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị và chính sách tại Mỹ gia tăng.