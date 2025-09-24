Một đồng tiền châu Á rơi xuống mức thấp kỷ lục do lo ngại chính sách thương mại Mỹ

Trong phiên sáng 23/9, đồng rupee mở cửa ở mức 88,41 so với đô la Mỹ và nhanh chóng trượt xuống 88,53, tức mất 25 paise so với phiên trước. Chỉ một ngày trước đó, đồng rupee cũng đã giảm 12 paise, chốt ở mức 88,28.

Theo giới giao dịch ngoại hối, tâm lý né tránh rủi ro trên toàn cầu và sự bất định trong chính sách thương mại khiến đồng nội tệ Ấn Độ chịu áp lực nặng nề. Ngoài ra, khoản phí mới 100.000 USD áp dụng cho thị thực H-1B – vốn ảnh hưởng trực tiếp tới xuất khẩu dịch vụ và dòng kiều hối từ Mỹ – cũng làm dấy lên lo ngại.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ phản ứng thế nào?

Các chuyên gia nhận định RBI là nguồn cung đô la duy nhất trên thị trường, với một số dòng vốn nhỏ từ các đợt IPO trị giá khoảng 7.500 crore rupee trong tuần. Tuy nhiên, lượng đô la này nhanh chóng bị hấp thụ bởi nhu cầu mua vào quá lớn.

Ông Anil Kumar Bhansali, Giám đốc điều hành Finrex Treasury Advisors, cho biết RBI không can thiệp mạnh tay vào thị trường ngoại hối, để mặc tỷ giá biến động nhiều hơn. Điều này khiến đồng rupee lập đáy không chỉ so với đô la Mỹ mà còn với nhiều đồng tiền khác.

Chỉ số đô la Mỹ, đo sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền lớn, giảm nhẹ 0,03% xuống 97,30 điểm. Giá dầu Brent cũng lùi 0,62%, về mức 66,16 USD/thùng.

Dù vậy, sự suy yếu của đồng rupee không được bù đắp bởi biến động này, cho thấy tác động từ chính sách thương mại Mỹ và dòng vốn đầu tư mang tính quyết định.

Thị trường chứng khoán Ấn Độ bị ảnh hưởng

Tại thị trường Ấn Độ, chỉ số Sensex mất 207,78 điểm (0,25%) xuống còn 81.952,19, trong khi Nifty hạ 68,40 điểm (0,27%) về 25.133,95 trong phiên sáng. Các nhà đầu tư nước ngoài (FIIs) đã bán ròng cổ phiếu trị giá 2.910 crore rupee trong phiên trước, tạo thêm sức ép cho thị trường.Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal dẫn đầu đoàn đàm phán sang Mỹ để thúc đẩy một thỏa thuận thương mại đôi bên cùng có lợi. Chuyến đi có sự tháp tùng của Thứ trưởng Rajesh Agrawal và nhiều quan chức cấp cao.