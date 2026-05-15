Những mẫu thiết kế cầu thang nhìn đẹp mắt nhưng phạm phong thủy dễ làm hao tài, tốn của

Khám phá 4 mẫu cầu thang cần lưu ý theo chuyên gia phong thủy

Mẫu cầu thang hình xoắn đẹp mắt nhưng dễ làm rối loạn dòng khí

Nhiều không gian sống hiện nay vẫn chọn cầu thang hình dáng xoắn ốc vì muốn tôn thêm nét đẹp của công trình và tạo sự khác biệt. Không thể phủ nhận sự độc đáo mà mẫu cầu thang xoắn mang lại cho không gian nhưng về mặt phong thủy cần lưu ý.

Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, dòng khí khi di chuyển qua cầu thang xoắn sẽ bị bẻ gãy và xoay vòng liên tục, khiến sinh khí khó lưu thông ổn định. Hơn nữa, cầu thang xoắn quanh cột có thể tạo ra cảm giác mất ổn định và không an toàn cho người sử dụng. Điều này gây cảm giác bất an, căng thẳng, ảnh hưởng tới tinh thần và giấc ngủ

Đặc biệt, cầu thang xoắn đặt giữa nhà hoặc hướng vào phòng ngủ, phòng thờ càng dễ phạm phong thủy. Tốt nhất, gia chủ nên hạn chế sử dụng cầu thang xoắn ốc trong nhà ở. Nếu không thể thay đổi có thể sử dụng treo quả cầu thủy tinh, gương bát quái lồi hoặc chuông gió ở đầu và cuối cầu thang để điều hòa khí lưu.

Mẫu cầu thang thẳng với cửa chính: Khí tài vừa vào đã thoát

Cửa chính là nơi nạp sinh khí cho toàn bộ ngôi nhà. Nếu mở cửa đã nhìn thấy cầu thang, khí tốt dễ bị hút thẳng lên tầng trên, tầng dưới khó tụ tài lộc.

Về mặt công năng, cầu thang khi đặt thẳng hàng với cửa ra vào sẽ vô cùng bất tiện, giảm sự riêng tư bởi người đang ngồi ở phòng khách hoặc ở bên ngoài có xu hướng soi xét khi có ai đó đi từ trên cầu thang xuống. Nếu phía sau cầu thang là phòng khách hay bếp, người trong nhà muốn di chuyển lên tầng phải đi vòng ra phía trước gây bất tiện.

Mẫu cầu thang này cũng nên tránh. Để hóa giải, gia chủ có thể đặt cây xanh, một bức bình phong, tủ trang trí hoặc vách để chắn luồng khí trực tiếp. Ngoài ra, treo rèm hạt hoặc chuỗi tiền xu phong thủy cũng giúp điều chỉnh dòng khí một cách hiệu quả.

Mẫu cầu thang bay

Một mẫu cầu thang phù hợp với những gia chủ muốn thể hiện cá tính khác biệt là cầu thang bay. Kiểu cầu thang này chỉ có một vai được gắn cố định vào tường trong khi vai còn lại để tự do, giữa các bậc không có sự liên kết với nhau. Thiết kế cầu thang này đòi hỏi thi công lắp đặt phải có tay nghề cao để đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật khắt khe. Khi dùng mẫu thiết kế này, gia chủ nên tham khảo chuyên gia phong thủy để có lời khuyên phù hợp.

Cầu thang phá cách

Mẫu thiết kế cầu thang này thường không tuân theo một nguyên tắc nào cả mà sẽ lệch trái hoặc lệch phải, các bậc có sự lớn nhỏ, rộng hẹp khác nhau. Khi thiết kế cầu thang kính yếu tố độ rộng, số lượng bậc thang rất quan trọng, nếu phá vỡ có thể ảnh hưởng tới phong thủy. Bởi vậy nên tuân theo nguyên tắc để có được những mẫu cầu thang phá cách nhưng vẫn hợp phong thủy.

4 lưu ý vị trí đặt cầu thang

Thiết kế cầu thang ở giữa nhà

Một số gia chủ đặt cầu thang ở vị trí trung tâm để tiện lợi cho việc di chuyển. Tuy vậy, mẫu thiết kế này về mặt kiến trúc dễ mất thẩm mỹ và khiến diện tích sinh hoạt bị thu hẹp.

Khi đặt cầu thang ở đây, không gian bị chia cắt, sinh khí bị hút lên xuống liên tục. Chính vì mang ý nghĩa chia cắt nên năng lượng không thể tự do lưu thông, gây ra sự trì trệ và gây ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe của gia chủ.

Trường hợp không thay đổi vị trí, có thể sử dụng thảm hoặc cây xanh quanh khu vực chân cầu thang để làm dịu năng lượng, kết hợp thêm đèn vàng ấm để tạo cảm giác hài hòa, cân bằng.

Thiết kế cầu thang phía dưới gầm có đặt bếp nấu

Nhiều gia đình tận dụng diện tích bằng cách bố trí bếp dưới gầm cầu thang. Theo phong thủy, cách thiết kế cầu thang này không nên. Hỏa khí từ bếp ảnh hưởng dòng khí lưu thông, không gian bí nóng, dễ tạo áp lực tâm lý, phát sinh căng thẳng cho các thành viên.

Thiết kế cầu thang tại nơi thiếu ánh sáng

Nếu cầu thang được đặt ở vị trí u tối, thiếu ánh sáng sẽ tăng cường nguồn âm khí vào nhà. Như vậy gia chủ sẽ có cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi, bồn chồn trong chính nơi ở của mình. Về mặt nguyên tắc, cầu thang là nơi dẫn khí nên cần đảm bảo đủ sáng và thông thoáng.

Cầu thang hướng thẳng vào phòng ngủ

Đây là lỗi thường gặp trong các thiết kế nhà diện tích nhỏ. Khi cầu thang hướng trực tiếp vào phòng ngủ, tiếng ồn và chuyển động liên tục gây khó ngủ. Người trong phòng dễ căng thẳng, mất cảm giác riêng tư và an toàn. Lâu dài có thể sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, chất lượng giấc ngủ của mọi người.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.