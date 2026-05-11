Vụ chung cư vạn dân HH Linh Đàm: Kiến nghị xử lý dứt điểm sai phạm kéo dài

Chưa được bàn giao đủ hồ sơ dự án, khó đối soát từng căn hộ

Liên quan đến phản ánh của Báo Tiền Phong về việc khảo sát ý kiến người dân tại khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm về phương án “trả nhà nhận tiền” hoặc “đổi căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà”, UBND phường Hoàng Liệt vừa có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Khu "chung cư vạn dân" HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) có nhiều sai phạm khiến các hộ dân bị treo sổ hồng hơn 10 năm qua.

Theo UBND phường Hoàng Liệt, đây là hoạt động do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội triển khai. UBND phường Hoàng Liệt có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

“Nội dung phiếu khảo sát nhằm ghi nhận ý kiến, nguyện vọng của người dân đối với các phương án đề xuất (nếu có), phục vụ công tác rà soát, nghiên cứu phương án xử lý các tồn tại pháp lý của dự án; không phải là quyết định hành chính về việc di dời cư dân, thu hồi căn hộ hoặc bố trí tái định cư”, báo cáo của UBND phường Hoàng Liệt nêu rõ.

Về việc rà soát vi phạm của chủ đầu tư tại dự án, UBND phường Hoàng Liệt cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Xây dựng, phường đã rà soát, tổng hợp và có báo cáo cung cấp thông tin về các căn hộ được tạo lập trái phép tại các dự án VP3, VP5, VP6 và các tòa HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

Qua rà soát cho thấy, các nội dung vi phạm chủ yếu là các tồn tại cũ của chủ đầu tư tại các dự án do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên và Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu BEMES làm chủ đầu tư hoặc hợp tác đầu tư; các vi phạm này đã được xác định qua các kết luận thanh tra của cơ quan có thẩm quyền qua các thời kỳ, tập trung vào việc tăng số tầng, tăng số lượng căn hộ, thay đổi công năng sử dụng, tăng mật độ dân số vượt quy hoạch được duyệt.

Đến thời điểm hiện tại, UBND phường chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án, hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng và các tài liệu kỹ thuật chi tiết từ các cơ quan, đơn vị quản lý qua các thời kỳ. Do đó, việc đối soát hiện trạng chi tiết từng căn hộ còn gặp nhiều khó khăn.

Qua theo dõi tình hình tại địa bàn, phần lớn cư dân quan tâm đến khả năng được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ và lo ngại trước các thông tin chưa chính thống khác.

Tại thời điểm báo cáo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; chưa phát sinh vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, nếu thông tin thiếu thống nhất hoặc tiếp tục lan truyền các nội dung chưa được kiểm chứng, có thể ảnh hưởng đến tâm lý cư dân và công tác quản lý địa bàn.

Kiến nghị sớm xử lý dứt điểm tồn tại, sai phạm kéo dài

UBND phường Hoàng Liệt cũng cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh phường đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan liên quan để thông tin, tuyên truyền, giải thích nhằm giúp người dân hiểu đúng bản chất sự việc.

Kiến nghị UBND TP Hà Nội sớm có phương án xử lý dứt điểm đối với các tồn tại, sai phạm cũ của chủ đầu tư khu chung cư HH Linh Đàm, tạo cơ sở tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài.

UBND phường đã thông tin rõ việc thu thập ý kiến cư dân hiện nay chỉ là hoạt động rà soát, khảo sát thông tin phục vụ nghiên cứu phương án xử lý các tồn tại pháp lý của dự án; hiện chưa có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, UBND phường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Thành phố để rà soát, thống kê, tổng hợp số liệu, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND phường Hoàng Liệt đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy quan tâm chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền thống nhất để người dân hiểu đúng bản chất việc thu thập thông tin, khảo sát ý kiến cư dân; tránh phát sinh tâm lý hoang mang do tiếp nhận thông tin chưa đầy đủ.

Đồng thời, quan tâm kiến nghị các cơ quan chuyên môn của Thành phố sớm tham mưu UBND Thành phố sớm có phương án xử lý dứt điểm đối với các tồn tại, sai phạm cũ của chủ đầu tư, tạo cơ sở tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cư dân và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

“Phiếu thu thập thông tin” để khảo sát ý kiến người dân chung cư HH Linh Đàm.

Như Tiền Phong thông tin trước đó, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm được đưa vào sử dụng hơn 10 năm với khoảng 10.000 căn hộ, nơi sinh sống của khoảng 40.000 cư dân. Dù hình thành cộng đồng dân cư đông đúc, nhiều quyền lợi pháp lý của người dân vẫn bị “treo” do sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, đặc biệt là việc chưa được cấp sổ hồng.

Vừa qua, cư dân nhận được "phiếu thu thập thông tin" để ghi nhận nguyện vọng về hướng xử lý. Hai phương án chính được đưa ra gồm "trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua" hoặc "được đền bù bằng căn hộ có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà" cùng với đó phần ý kiến khác.

Theo ghi nhận, hầu hết cư dân khu chung cư HH Linh Đàm đều không đồng ý với 2 phương án trên mà đều mong muốn được cấp sổ hồng để ổn định cuộc sống tại chính nơi mình gắn bó.

​