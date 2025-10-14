Giá vàng hôm nay, 14-10: Tiếp tục lao lên

Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh

Lúc 6 giờ sáng ngày 14-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới vọt lên 4.115 USD/ounce, tăng mạnh 65 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.050 USD/ounce). Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng mạnh 95 USD, chạm ngưỡng 4.095 USD/ounce. Đây là mức cao kỷ lục mới nhờ sức mua áp đảo từ quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng hôm nay bùng nổ do nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa đã kéo dài hơn hai tuần qua, ảnh hưởng hàng trăm nghìn nhân viên liên bang, làm tê liệt dịch vụ và tăng bất ổn thị trường.

Đêm qua, chính quyền Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng thỏa thuận với Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng thương mại, nhưng cảnh báo các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Trung Quốc – bao gồm phí cảng áp lên tàu Mỹ, điều tra chống độc quyền là rào cản lớn. Những động thái này làm phức tạp đàm phán, thúc đẩy nhà đầu tư tìm đến vàng như tài sản trú ẩn.

Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC cuối ngày 13-10 bán ra ở mức 144,1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn bán ra 141,2 triệu đồng/lượng.