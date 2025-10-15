Một gia đình ở Bắc Ninh lắp điện mặt trời, mời bà con vào dùng miễn phí ngày lũ

“Nhà có điện mặt trời, mời bà con vào dùng miễn phí”

Trưa ngày 14/10, đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi cơn bão số 11 Matmo và hoàn lưu bão gây mưa lớn và ngập lụt, hàng nghìn hộ dân tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa có điện trở lại. Xung quanh nhiều hộ dân, nước vẫn mênh mông, chưa rút hết.

Tấm biển báo được ông Chí và bà Nhã treo trước nhà vào những ngày mưa lũ, cả xã mất điện. (Ảnh: Nguyễn Thành Trung)

Bất ngờ hình ảnh tấm bìa có ghi dòng chữ “Nhà có điện mặt trời, mời bà con vào dùng miễn phí” được treo trước cổng một ngôi nhà khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Đó là gia đình của ông Nguyễn Trọng Chí (59 tuổi) và bà Đặng Thị Nhã (56 tuổi), trú tại thôn Mai Trung, xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh (trước đây là xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Mọi người trong xóm sang nấu cơm nhờ những ngày mưa lũ. (Ảnh: Nguyễn Thành Trung)

Bên trong căn nhà, khoảng chục chiếc nồi cơm điện đang bốc lên mùi cơm sôi thơm phức. Trên ghế, hàng loạt chiếc điện thoại đang sạc pin. Điện vẫn sáng bừng cả căn nhà.

Anh Nguyễn Thành Trung – con của ông Chí và bà Nhã cho biết, gần chục ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn bộ khu vực hàng nghìn hộ dân bị ngập. Chỗ ngập sâu nhất tầm 5m, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, mất điện hoàn toàn.

Khoảng sân của gia đình anh Trung ngập sâu khoảng 2m trong những ngày mưa lũ lịch sử. (Ảnh: Nguyễn Thành Trung)

May mắn thay, hệ thống điện mặt trời của gia đình anh vẫn hoạt động bình thường, cung cấp điện sinh hoạt cho cả gia đình và còn cho cả hàng xóm xung quanh dùng nhờ. Thậm chí, một số hộ dân xung quanh còn kéo dây về dùng đèn thắp sáng và quạt.

“Hệ thống điện mặt trời không chỉ giúp gia đình bố mẹ tôi có nguồn điện sinh hoạt mà còn giúp được bà con trong xóm sạc nhờ điện thoại để liên lạc, sạc acquy để thắp sáng hay dùng quạt, cắm nồi cơm điện, bơm nước ngầm sạch để dùng trong những ngày mưa lũ. Tình làng nghĩa xóm cũng thêm bền chặt”, anh Trung nói.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của gia đình anh Trung giúp cung cấp điện cho cả gia đình trong những ngày mưa lũ.

Chỉ ra phía sân nhà, anh Trung cho biết, cách đây vài hôm, chỗ này ngập sâu hơn 2m. Ngoài đường ngập từ 3-5m. Trải qua gần 1 tuần bị ngập và mất điện, khả năng vài ngày nữa nước mới rút hết hoàn toàn. Sau đó, bên điện lực mới vào kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, công tơ và dây điện sau đó mới cấp điện trở lại.

Hoá đơn tiền điện chỉ còn hơn 10 nghìn đồng/tháng

Theo anh Trung, trước khi lắp điện mặt trời, tiền điện hàng tháng của gia đình anh dao động khoảng 1,3-1,7 triệu đồng/tháng. Tháng cao điểm nhất vào mùa hè, sử dụng nhiều điều hoà, quạt và thiết bị làm mát thì tiền điện hết khoảng 2 triệu đồng.

Chi hơn 80 triệu đồng lắp điện mặt trời, anh Trung cho rằng chỉ khoảng 4-5 năm sẽ hoà vốn và được dùng điện miễn phí. (Ảnh: Nguyễn Thành Trung)

Là một giảng viên ngành cơ điện tử, anh Trung đã tiến hành nghiên cứu về điện mặt trời mái nhà. Thấy đây là một nguồn năng lượng sạch, tái tạo vô tận, giúp giảm ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, đồng thời có thể giúp giảm chi phí tiền điện mỗi tháng, anh Trung đã tiến hành lắp đặt hệ thống điện mặt trời.

Đầu tháng 7/2025, gia đình anh Trung tiến hành lắp đặt hệ thống điện mặt trời với chi phí ban đầu khoảng hơn 80 triệu đồng gồm 14 tấm pin 540W, 01 biến tần 6kW và 1 bình pin lưu trữ 16kW.

Tháng 8 vừa qua, gia đình anh Trung chỉ phải trả 10,8 nghìn đồng tiền điện. (Ảnh: NVCC)

Hơn 3 tháng đi vào hoạt động, hệ thống điện mặt trời của gia đình giảm chỉ còn từ 10-100 nghìn đồng/tháng. Gần đây nhất, tháng 9 vừa qua, gia đình anh chỉ phải trả 10,8 nghìn đồng tiền điện.

“Khi sử dụng điện mặt trời thì các thành viên trong gia đình được dùng điện thoải mái hơn, không cần phải tiết kiệm quá mức như trước mà hoá đơn tiền điện hàng tháng của gia đình còn phải trả rất ít. Các tấm pin trên mái nhà cũng như thêm được một lớp chống nóng cho cả căn nhà”, anh Trung cho hay.

Những ngày mưa bão, những tấm pin năng lượng mặt trời vẫn sản xuất ra điện để sử dụng. (Ảnh: NVCC)

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo gây mưa lớn kéo dài vào ngày 6-7/10, cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cho mực nước sông Cầu và sông Thương lên nhanh, gây ngập lụt nhiều thôn, xóm dọc hai bên sông.

Tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, chìm trong biển nước, nhiều nhà ngập tới nóc. Theo thống kê, nước lũ đã nhấn chìm nhà của khoảng 2.300 hộ dân của xã. Một số điểm, nước lũ cao gần 5m – cao nhất lịch tử từ trước đến nay.

Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến 7 giờ ngày 13/10, các tuyến Quốc lộ đã thông tuyến; tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đã thông tuyến lúc 18h30 ngày 12/10. Tỉnh Bắc Ninh còn 29.442 khách hàng chưa có điện.