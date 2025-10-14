Bên trong penthouse 80 tỷ của Ngân 98 có gì?

Tối 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với VKSND TP.HCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của bị can Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai). Chỗ này rộng khoảng 300m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TP.HCM.

Trước khi bị bắt để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, Ngân 98 thường xuyện khoe hình ảnh cuộc sống giàu có và sang chảnh với khối tài sản "khổng lồ". Trong đó, có căn penthouse trị giá lên tới 80 tỷ đồng khiến nhiều người choáng váng. (Ảnh: FBNV)

Căn penthouse này được Ngân 98 mua vào năm 2023 tại tầng 34 của một chung cư cao cấp ở quận 2, TP.HCM. (Ảnh: FBNV)

"Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”, Ngân 98 cho biết tại một video vào năm 2023. (Ảnh: FBNV)

Năm 2024, Ngân 98 cũng tiết lộ giá trị căn hộ tính cả nội thất khoảng 80 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)

Với diện tích sàn lớn và rộng rãi, nội thất sang trọng và đẳng cấp, Ngân 98 cho biết, căn penthouse này có giá trị 80 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)

Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo kết quả điều tra, Ngân 98 thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T. - mẹ của Ngân đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V. đứng tên). Trên thực tế mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm của Ngân 98 lên tới hàng trăm tỷ đồng.