Loại quả ở Việt Nam trồng bạt ngàn, "trời Tây" bán giá 2,5 triệu đồng/4 quả

Quả thốt nốt nốt ngọt thơm, còn trái thốt nốt thì giòn dẻo, thanh mát. Đây là một trong những loại quả chứa nhiều nước và có khả năng giải nhiệt rất tốt.

- Giàu vitamin và khoáng chất: Quả thốt nốt rất giàu vitamin và khoáng chất bởi, có chứa canxi, photpho và sắt. Đây là những chất rất cần thiết để duy trì xương, răng và máu trở nên khỏe mạnh. Bên cạnh đó, quả thốt nốt rất giàu vitamin A, vitamin C, kẽm, sắt và hợp chất phytochemical. Đồng thời, thốt nốt còn chứa nhiều chất điện giải như natri, kali giúp bổ sung năng lượng đã mất do đổ mồ hôi nhiều, đặc biệt là do nắng nóng.

Ít calo: Thốt nốt là một loại trái cây ít calo có thể giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ăn và duy trì sức khỏe tốt.

- Làm mát cơ thể: Hàm lượng nước cao trong quả thốt nốt giúp giải khát, cung cấp nước cho cơ thể và giảm các chứng như buồn nôn, đau đầu. Thêm vào đó, quả thốt nốt có khả năng làm mát và điều hòa nhiệt độ cơ thể nhất là trong những ngày nắng nóng.

- Giải tỏa căng thẳng: Ăn quả thốt nốt thường xuyên có thể chống lại căng thẳng, mệt mỏi bằng cách cung cấp nước cho cơ thể, cân bằng chất điện giải và các vi chất dinh dưỡng cần thiết. Do đó, bổ sung thốt nốt vào những ngày nắng nóng sẽ giúp cải thiện tâm trạng hiệu quả.

- Ngăn ngừa phát ban hiệu quả: Khi nhiệt độ tăng trong mùa hè, các vấn đề về da như phát ban, nổi mụn trở nên phổ biến. Dùng quả thốt nốt tươi bôi trực tiếp lên các nốt mẩn ngứa hoặc mụn nhọt có thể cải thiện rõ rệt vấn đề này.

‏Tất cả những bộ phận của cây thốt nốt đều được bà con tận dụng, từ thân tới lá, quả. Lá thốt nốt được dùng để lợp nhà, làm chất đốt, cây già làm cột nhà, làm bàn ghế…

Thốt nốt là loại cây đặc sản ở miền Nam, nhất là ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh và Kiên Giang... Ngày trước, thốt nốt mọc dại khắp nơi nhưng ít ai để ý, đến mùa trái rụng đầy gốc mỗi khi đến mùa, chỉ có người dân địa phương mang về làm thành các món ăn giải nhiệt. Ngày nay, quả thốt nốt làm thành chè, dầm sữa chua, bánh thốt nốt, đường thốt nốt, bánh bò thốt nốt, thốt nốt dầm...

Riêng quả thốt nốt để lại dư vị khó quên trong lòng du khách với những món ăn dân dã như: cơm (cùi) thốt nốt, nước thốt nốt tươi (hoặc lên men), đường tán, chè thốt nốt, bánh gói thốt nốt, bánh bò thốt nốt…

Ở Việt Nam, cái tên quả thốt nốt có lẽ không còn xa lạ với người tiêu dùng. Ảnh minh họa.

Trong những ngày hè nắng nóng, nếu như ở miền Bắc, người ta giải khát bằng nước dừa, nước mía, thì tới miền Tây, dọc khắp các con đường là những quán hàng thốt nốt đá lạnh. Thốt nốt cũng được sử dụng để chế biến đường thốt nốt - loại sản phẩm nổi tiếng mang giá trị kinh tế cao. ‏

Trên các chợ mạng, giá thốt nốt tươi được rao bán khoảng 95.000 - 100.000 đồng/kg, thốt nốt sấy dẻo có giá từ 320.000 - 350.000 đồng.kg.

Điều đáng nói tại thị trường Bắc Mỹ, mất tới gần 100 USD (khoảng hơn 2,5 triệu đồng) mới mua được 1 túi thốt nốt gồm 4 quả đông lạnh.

Trong khi tại thị trường Anh, người mua cũng phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng để mua được 1 kg quả này.

Thoạt nhìn cây thốt nốt giống cây dừa, vốn có thể cao tới 30 mét và cho ra khoảng 50 quả cùng lúc. Vỏ ngoài của loại quả này cũng rất giống với vỏ của quả dừa, nhưng nhỏ hơn.

Đặc biệt, khi mức nhiệt độ tăng cao, rất nhiều xe đẩy xếp hàng dài trên đường phố Mumbai để bán thốt nốt. Sau lớp vỏ cứng, một lớp thịt trong mờ và giống như thạch được bọc dưới lớp vỏ màu vàng nhạt hiện ra chắc chắn sẽ khiến bạn liên tưởng đến quả vải thiều.

Chỉ cần cắn một miếng ngon ngọt, một loạt hương vị sảng khoái giống như hương vị dừa ngọt ngào sẽ lan tỏa và xâm chiếm vị giác của bạn, khiến bạn không thể cưỡng lại được. Điều này giải thích vì sao nhu cầu dành cho thốt nốt lại rất cao, vì những ai từng được thử món ngon này chắc chắn sẽ lại muốn được thưởng thức thêm.

Dù là cây mọc dại nhưng quả thốt nốt được biết đến là một siêu thực phẩm. ‏Theo thời gian, thốt nốt còn được chế biến trong nhiều công thức nấu ăn. Nhưng có lẽ không gì có thể thay thế được trải nghiệm tuyệt hảo khi chúng ta cắn vào miếng thịt quả ngon ngọt vừa mới được lấy ra. Vì vậy, nếu có cơ hội để tiếp cận loại trái cây tuyệt vời này, hãy thử ngay, để những ngày hè nắng nóng được làm tươi mới lại theo một cách thực sự khỏe mạnh.

Bạn có thể chế biến quả thốt nốt thành nhiều món ngon như chè thốt nốt nước cốt dừa, thốt nốt rim đường, hoặc bánh lá thốt nốt. Chè thốt nốt là món giải nhiệt phổ biến, trong khi thốt nốt rim đường lại mang đến hương vị dẻo dai và thơm ngọt, còn bánh lá thốt nốt là món ăn đặc trưng của miền Tây.

Cách chế biến quả thốt nốt thơm ngon

1. Món chè thốt nốt giải nhiệt ngày hè

Nguyên liệu: Thịt quả thốt nốt, nước cốt dừa, đường thốt nốt, đậu xanh, bột khoai, bột báng, lá dứa.

Cách làm:

Sơ chế thốt nốt đã gọt vỏ, cắt lát vừa ăn.

Nấu đậu xanh chín mềm, luộc bột khoai và bột báng cho chín trong.

Nấu nước cốt dừa với đường thốt nốt và một chút muối cho hỗn hợp hơi sánh lại.

Cho thốt nốt, đậu xanh, bột khoai, bột báng vào nồi nước cốt dừa, đun sôi nhẹ rồi tắt bếp.

Thưởng thức khi còn ấm hoặc thêm đá lạnh.

2. Món bánh lá thốt nốt

Nguyên liệu: Bột gạo, đường thốt nốt, nước cốt dừa, trái thốt nốt, lá chuối.

Cách làm:

Xay gạo và ủ bột qua đêm.

Trộn bột gạo với đường, nước cốt dừa, bột thốt nốt rồi nấu thành hỗn hợp sền sệt.

Múc bột vào lá chuối, thêm dừa nạo khô hoặc đậu xanh nấu chín lên trên, gói lại và hấp chín.‏‏