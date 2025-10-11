Bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD trong một ngày, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục về tài sản

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi 1,1 tỷ USD trong một ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết phiên 10/10, VN-Index tăng 31,08 điểm để đóng cửa ở mức kỷ lục mới 1.747,55 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp của VN-Index, tuy nhiên thanh khoản giảm nhẹ so với phiên liền trước ở mức 33.941 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm 1,32 điểm để đóng cửa ở mức 273,62 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,91 điểm, đóng cửa ở mức 111,61 điểm.

Trong ngày chỉ số VN-Index thiết lập mốc kỷ lục mới, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng mạnh.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua nhiều tên tuổi lớn trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới - Ảnh VIC

Thống kê của Forbes, trong phiên giao dịch ngày 10/10, chủ tịch Vingroup bỏ túi thêm 1,1 tỷ USD, tương đương hơn 29.000 tỷ đồng lên mức 18,1 tỷ USD (tương đương hơn 447.550 tỷ đồng). Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên đứng vị trí thứ 131 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes.

Thống kê cho thấy, khối tài sản của người giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn hơn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, tỷ phú Thai Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – Chủ tịch TCC Group, tỷ phú sáng lập Telegram Pavel Durov, tỷ phú AI Edwin Chen Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage, hay huyền thoại đầu tư Ray Dalio…

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong bối cảnh các mã cổ phiếu nhóm Vin có phiên giao dịch tích cực.

Theo đó, VIC của Vingroup ghi nhận mức tăng kịch trần đóng cửa ở mức 192.000đ/cổ phiếu. Trong phiên có gần 4,3 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. Với mức giá này, vốn hóa của VIC vượt mốc 739.779 tỷ đồng, tiếp tục là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Cùng với đó, VHM của Vinhomes cũng tăng kịch trần, đóng cửa ở mức giá 123.000/cổ phiếu, trong phiên có hơn 9 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của VHM cũng đạt mốc 505.211 tỷ đồng, đây là doanh nghiệp thứ 2 trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có vốn hóa vượt mốc nửa triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, VRE cũng ghi nhận mức tăng 6,18% để đóng cửa ở mức 40.350đ/cổ phiếu với hơn 20 triệu cổ được các nhà đầu tư sang tay. Cổ phiếu VPL cũng tăng 2,06% so với phiên liền trước lên mức 89.000đ/cổ phiếu. Trong khi đó VEF trên sàn Upcom-Index cũng tăng 200đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức 182.100đ/cổ phiếu.

Ngoài ra, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn sở hữu khối tài sản đáng kể từ cổ phiếu VinFast đang niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Theo đó, giá trị vốn hóa của VFS trên sàn chứng khoán Mỹ đang đứng ở mức 7,55 tỷ USD.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón loạt tin vui

Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh sau khi nhóm cổ phiếu của Vingroup đón loạt tin tích cực.

Trong đó, mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thu hồi đất để giao nhà đầu tư triển khai khu chức năng đô thị - Vinhomes Smart City. Khu đất có diện tích 11 ha tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình (hay còn gọi là khu Cao - Xà - Lá).

Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng rục rịch nhận khoản cổ tức "khổng lồ" từ công ty con là Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail. Tổng số lợi nhuận được phân phối là 4.480 tỷ đồng, phương thức chi trả bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu và dự kiến hoàn tất trong quý 3/2025.

Tập đoàn Vingroup vừa có đề xuất nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Theo Vingroup, việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố và đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đã thông báo sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Ở một diễn biến khác, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã báo cáo hoàn tất chuyển nhượng quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang VinEnergo với mục đích góp thêm vốn cổ phần. Sau giao dịch, ông Vượng sở hữu trực tiếp gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 10,04% cổ phần.

Hiện Bộ Công Thương đề xuất bao tiêu 75% sản lượng điện LNG, về phần mình VinEnergo đề xuất không thấp hơn 90% và thời hạn trả nợ gốc và lãi vay nhưng không quá 25 năm (so với dự thảo là không quá 10 năm).

Trước đó, ngày 26/9, Tập đoàn Vingroup đã chính thức khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) cùng dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam và hàng đầu thế giới.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.