Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

Cuối ngày 13-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh

Cuối ngày 13/10/2025, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, đạt 142,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500.000 đồng so với buổi sáng và 1,3 triệu đồng trong ngày. So với tuần trước, giá vàng miếng tăng khoảng 4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 99,99% tăng mạnh hơn, đạt 138,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 141,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng so với sáng và 1,7 triệu đồng trong ngày.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC vọt lên 150,2 triệu đồng/lượng (mua) và 152,2 triệu đồng/lượng (bán), cao hơn 8 triệu đồng so với các công ty, tăng hơn 2 triệu đồng so với sáng. Ngân hàng Nhà nước quy định chỉ giao dịch vàng miếng tại tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép.

Giá vàng trong nước tăng theo đà thế giới, khi giá vàng giao ngay đạt 4.082 USD/ounce (tăng 80 USD so với phiên trước, vượt đỉnh lịch sử), quy đổi khoảng 129,8 triệu đồng/lượng (theo tỷ giá Vietcombank). Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới 14,3-22,4 triệu đồng/lượng, phản ánh nhu cầu trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế, địa chính trị, đặc biệt sau tuyên bố áp thuế 100% của Mỹ lên hàng Trung Quốc.

Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đạt mức cao kỷ lục, thúc đẩy tâm lý đầu tư. Tuy nhiên, chênh lệch giá lớn giữa thị trường tự do và chính thức cần được theo dõi để đảm bảo tuân thủ quy định và ổn định thị trường.

3 nhà khoa học thắng giải Nobel Kinh tế 2025

Ngày 13/10/2025, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao giải Nobel Kinh tế (Sveriges Riksbank Prize) cho ba nhà khoa học: Joel Mokyr (79 tuổi, Đại học Northwestern, Mỹ), Peter Howitt (79 tuổi, Đại học Brown, Mỹ) và Philippe Aghion (69 tuổi, INSEAD-Pháp và LSE-Anh). Họ được vinh danh nhờ nghiên cứu lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đột phá sáng tạo và "sự phá hủy mang tính sáng tạo" (creative destruction).

Mokyr phân tích điều kiện lịch sử duy trì tăng trưởng qua tiến bộ công nghệ, nhấn mạnh xã hội cởi mở với ý tưởng mới sau Cách mạng Công nghiệp. Aghion và Howitt (từ mô hình 1992) xây dựng lý thuyết toán học về phá hủy sáng tạo: Sản phẩm mới mang lại đổi mới nhưng loại bỏ công nghệ cũ, tạo xung đột cần giải quyết để tránh trì trệ.

Viện Hàn lâm nhận định công nghệ liên tục phát triển tạo sản phẩm mới, nâng cao chất lượng sống, nhưng tăng trưởng có thể chững nếu không duy trì cơ chế phá hủy sáng tạo. Chủ tịch ủy ban John Hassler nhấn mạnh: "Tăng trưởng không hiển nhiên, cần cơ chế để tránh quay về trì trệ". Giải thưởng 11 triệu SEK (1,2 triệu USD), huy chương và bằng chứng nhận.

Nobel Kinh tế (bổ sung 1968) đã trao 57 lần, Mỹ thống trị. Năm ngoái (2024), Daron Acemoglu, Simon Johnson, James Robinson thắng nhờ nghiên cứu thiết chế xã hội và thịnh vượng.

Giá USD hạ nhiệt

Ngày 13/10/2025, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm về 26.367 đồng, tiếp tục xu hướng đi xuống trong hơn một tháng qua, giảm 0,6% từ đỉnh cuối tháng 8. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.112 đồng, giảm 16 đồng so với hôm trước, với biên độ giao dịch 23.856-26.367 đồng.

Vietcombank niêm yết USD tại 26.097-26.367 đồng (giảm 17 đồng), BIDV 26.157-26.367 đồng, Eximbank 26.130-26.367 đồng. Trong khi đó, thị trường tự do ghi nhận giá USD tăng, giao dịch quanh 26.830-26.930 đồng.

Theo Công ty Chứng khoán SHS, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần can thiệp để ổn định tỷ giá. Ngày 25-26/8, nhà điều hành bán USD kỳ hạn 180 ngày, có hủy ngang, giá 26.550 đồng cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm. Đầu tháng 10, tiếp tục bán ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng. Các biện pháp này giúp ổn định tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung USD trong tương lai.

Xu hướng giảm giá USD phản ánh hiệu quả can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh thị trường ngoại hối chịu áp lực từ biến động kinh tế toàn cầu, đặc biệt sau các tuyên bố thuế quan của Mỹ đối với Trung Quốc. Việc giá USD hạ nhiệt hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, giảm áp lực lạm phát nhập khẩu, nhưng chênh lệch giá USD giữa thị trường chính thức và tự do vẫn cần theo dõi.

Đề nghị xem lại việc áp thuế thu nhập với mua bán vàng miếng

Ngày 13/10/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), trong đó Chính phủ đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng miếng, tài sản số, biển số ôtô trúng đấu giá. Mức thuế đề xuất cho vàng miếng là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng mỗi lần, không áp dụng cho vàng nguyên liệu, trang sức mỹ nghệ. Mục tiêu là tăng minh bạch thị trường, hạn chế đầu cơ, trong bối cảnh giá vàng miếng SJC đạt kỷ lục gần 143 triệu đồng/lượng, chênh 15-20 triệu so với thế giới.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị cân nhắc, vì nhiều người bán vàng miếng không vì đầu cơ. Ông cũng kiến nghị xác định ngưỡng trọng lượng vàng chịu thuế để tránh bất cập. Dự thảo còn đề xuất giảm biểu thuế lũy tiến từ 7 xuống 5 bậc, với thuế suất 5% (thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng) đến 35% (trên 100 triệu đồng).

Ông Mãi cho rằng mức thu nhập tính thuế còn thấp so với thực tế (tăng từ 2009), đề nghị điều chỉnh theo tốc độ tăng lương cơ sở hoặc GDP bình quân đầu người năm 2025. Nhiều ý kiến muốn giữ 7 bậc thuế, chỉ điều chỉnh mức thu nhập tính thuế, đảm bảo quyền lợi người nộp. Về giảm trừ gia cảnh, ông Mãi phản đối giao Chính phủ quyết định, đề nghị giữ nguyên thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét vào tháng 10/2025.