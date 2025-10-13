Công an làm việc với Lương Bằng Quang, chồng của Ngân 98

Ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, công an làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi). Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, ông Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh. Ngoài ra, công an còn triệu tập nhiều người liên quan nhằm sàng lọc, làm rõ vai trò của họ.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra, chiều 13-10. Ảnh: N. TÂN

Tại cơ quan điều tra, Ngân khai mình trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô phụ trách thông qua MTV – người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do MTV trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ hết.

“Số hàng hóa bán ra từ ZuBu Shop do V đảm trách, còn tiền khách hàng chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có tài khoản người thân của tôi, nhưng tôi không rõ” – Ngân khai và cho biết chồng mình rõ hơn.

Cùng ngày, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ảnh: CA

“Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng” – Ngân nói thêm.

Nữ DJ cho biết bản thân từng nặng hơn 70kg, sau khi sử dụng viên rau củ Collagen kết hợp Super Detox X3, X7, X1000 thì giảm cân rõ rệt nên tin tưởng, tự quảng cáo sản phẩm. “Tôi quảng cáo ngày dùng 2 viên, không cần tập thể dục, không cần ăn kiêng, uống kèm Collagen để đào thải độc”- Ngân khai.

Ngân cho biết không phải lúc nào cũng có sản phẩm Collagen “tặng kèm” vì “nhà máy tặng thì mới có để tặng”. Toàn bộ sản phẩm được bán chủ yếu qua mạng xã hội, còn việc bán trực tiếp cho khách được thực hiện tại Shop 15 (còn gọi là ZuBu Shop).

Số hàng hóa bị công an thu giữ. Ảnh: CA

“Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V đứng tên tôi không được rõ” – Ngân tiếp lời.

Ngân khai thêm rằng toàn bộ hoạt động giao dịch, điều hành, tài chính của Công ty ZuBu đều do cô trực tiếp chỉ đạo. Hai tài khoản giao hàng cũng do cô đứng tên, tiền bán hàng được các đơn vị vận chuyển thu hộ và chuyển về tài khoản cá nhân của Ngân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định.