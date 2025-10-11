Tân Tổng giám đốc của Saigon Co.op có xuất thân thế nào?

Mới đây, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Trung Kiên – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op giữ chức vụ Tổng giám đốc Saigon Co.op.

Theo giới thiệu, ông Phạm Trung Kiên (sinh năm 1975) là cán bộ trưởng thành từ nội bộ Saigon Co.op với hơn 20 năm công tác, gắn bó và cống hiến trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và bán lẻ hiện đại.

Doanh nhân sinh năm 1975 từng làm Kiến trúc sư Viện Quy hoạch Xây dựng TP.HCM; Chuyên viên, Phó Phòng Kỹ thuật dự án Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) từ tháng 12/2020. Tháng 6/2006, ông đi Du học Thạc sĩ Quản lý dự án đầu tư xây dựng tại nước Úc (Chương trình đào tạo 300 Tiến sĩ, Thạc sĩ)…

Ông Phạm Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Saigon Co.op

Trong đó, Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SID) nơi ông Kiên làm Tổng giám đốc trước khi được điều chuyển về Saigon Co.op có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng đang niêm yết trên sàn HoSE. Trong đó, Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM đang trực tiếp nắm giữ 96,093% cổ phần tại doanh nghiệp này.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, SID ghi nhận doanh thu đạt 47,46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40,42 tỷ đồng, giảm 5,57% so với cùng kỳ.

Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong nửa đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 229,56 tỷ đồng vào cuối quý 2/2025.

Tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 2.607 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư phát triển ghi nhận hơn 895 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 514 tỷ đồng. Nợ phải trả chỉ ở mức gần 197 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 81,8 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 114,7 tỷ đồng, doanh nghiệp không có vay và nợ thuê tài chính.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của SID, doanh nhân sinh năm 1975 còn đang làm lãnh đạo ở một loạt doanh nghiệp khác gồm Công ty TNHH MTV Sài Gòn - Văn Đồng; Công ty TNHH MTV Co.opmart Vĩnh Phúc; Công ty TNHH Sài Gòn - Châu Đốc; Công ty TNHH thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Xuân Oai; Công ty cổ phần phát triển khu phức hợp thương mại Vietsin; Công ty TNHH thương mại Sài Gòn - Cần Thơ; Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Sài Gòn - Pleiku.

Về Saigon Co.op, trong năm 2024, đơn vị vẫn vượt khó để cán mốc doanh thu gần 30.000 tỷ đồng, duy trì lãi gộp, tạo thêm nguồn thu cho thuê và kiểm soát chi phí. Nổi bật trong năm 2024, doanh số của Saigon Co.op nhận được sự đóng góp hơn 10% từ thương mại điện tử, tăng trưởng gần 50% so với cùng kỳ; Hàng nhãn riêng Co.op tăng trưởng 7% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025 này, Saigon Co.op đặt mục tiêu doanh số tăng trưởng 4% - 6% so với cùng kỳ; và phấn đấu hướng đến tăng trưởng 10%; lợi nhuận: duy trì và phấn đấu tăng trưởng vượt năm 2024; phát triển 154 điểm bán mới; doanh số thương mại điện tử: 3.500 tỷ đồng, tăng trên 30% so cùng kỳ.

Saigon Co.op đang chiếm 21,2% thị phần bán lẻ hiện đại với khoảng 800 điểm bán với nhiều mô hình trên cả nước.