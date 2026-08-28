Nhà Sussex chi hàng trăm nghìn USD thuê chuyên cơ trở lại Anh

Theo Page Six, Harry - Meghan thuê máy bay riêng của Planet 9, công ty cung cấp dịch vụ hàng không tư nhân quốc tế, với chi phí ước tính khoảng 12.000 USD mỗi giờ. Chuyến bay kéo dài khoảng 10 giờ, đồng nghĩa số tiền cho hành trình một chiều có thể lên tới khoảng 120.000 USD.

Trong khi đó, Hello! ước tính một chuyến bay quốc tế từ Los Angeles đến Anh bằng chuyên cơ riêng có thể tiêu tốn 150.000-200.000 bảng Anh, tương đương khoảng 200.000-270.000 USD. Tuy nhiên, đây chỉ là mức ước tính và chi phí thực tế của chuyến bay Harry - Meghan không được công bố.

Chuyên cơ đưa nhà Sussex về Anh. Ảnh: Telegraph

Gia đình nhà Sussex đáp xuống sân bay Birmingham hôm 26/8, đánh dấu lần đầu trở lại Anh sau 6 năm kể từ khi rời nước này và chuyển đến Montecito, California. Chiếc máy bay được cho là Bombardier Global Express XRS, được cải tạo vào năm 2023. Máy bay có sức chứa tối đa 13 hành khách, hai phòng vệ sinh, năm giường cho sáu người nằm ngủ và khoang chứa khoảng 12-15 vali cỡ vừa.

Nội thất máy bay được trang bị ghế ngồi bọc da, không gian nghỉ ngơi và giường ngủ, giúp hành khách có thể thoải mái trong hành trình dài.

Vợ chồng Harry - Meghan hồi năm 2018. Ảnh: UK Press

Chuyên cơ được nhà Sussex thuê để về Anh hôm 26/8 có 2 phòng vệ sinh, 5 giường ngủ cùng nội thất cao cấp. Ảnh: SWNS

Theo một nguồn tin, lý do Harry - Meghan lựa chọn chuyên cơ riêng nhằm đưa hai chú chó của gia đình là Pula, giống Labrador đen, và Mia, giống beagle, sang Anh cùng họ. Trong khi đó, đàn gà của gia đình được cho là vẫn ở lại trang trại tại Montecito.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex vẫn duy trì căn nhà tại Montecito, dù dự kiến sống tại Anh trong một khoảng thời gian dài. Theo các nguồn tin trước đó, lần trở lại này có thể chỉ kéo dài khoảng 6 tháng đến một năm, thay vì định cư vĩnh viễn.

Hai con của họ, Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 5 tuổi, được kỳ vọng bắt đầu đi học tại Anh trong tháng 9. Gia đình cũng được cho là sẽ sống tại một nơi ở không thuộc tài sản hoàng gia, nhiều khả năng ở khu vực Cotswolds.

Harry - Meghan được cho là chọn chuyên cơ vì để chở cả hai chú chó cưng của gia đình về Anh sống. Ảnh: Instagram

Việc trở lại Anh được cho là xuất phát từ mong muốn ở gần cha của Harry, đồng thời giúp các con anh xây dựng mối quan hệ với gia đình bên nội. Vua Charles III được cho là đã được thông báo về kế hoạch này vài ngày trước khi thông tin công khai và mong muốn có thêm thời gian bên con trai cùng con dâu.

Tuy nhiên, Harry - Meghan không trở lại vai trò thành viên hoàng gia làm việc. Theo truyền thông Anh, họ sẽ tiếp tục các hoạt động kinh doanh cá nhân trong thời gian ở nước này. Việc trở lại Anh cũng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Harry với anh trai, Thân vương William, vẫn căng thẳng. Hai anh em được cho là chưa hàn gắn hoàn toàn sau nhiều năm bất hòa.

Harry - Meghan từng rời vai trò thành viên hoàng gia làm việc vào năm 2020. Sau đó, họ chuyển tới Mỹ và xây dựng cuộc sống riêng tại California. Chuyến bay mới nhất cũng gợi lại lần Harry - Meghan rời Anh cách đây 6 năm. Trong bộ phim tài liệu Harry & Meghan, hình ảnh gia đình sử dụng chuyên cơ riêng để rời Anh từng được công bố. Hai người cũng sử dụng chuyên cơ khi đưa các con trở lại Anh dự Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II năm 2022.