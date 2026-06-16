Kỹ sư bỏ việc lương hàng nghìn USD ở Hà Nội về quê làm nông dân

Từng có công việc ổn định là kỹ sư giao thông với mức lương hơn 50 triệu đồng/tháng tại Hà Nội, anh Trần Hoài Vũ (45 tuổi, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) đã khiến không ít người bất ngờ khi quyết định nghỉ việc để trở về quê khởi nghiệp bằng nông nghiệp công nghệ cao. Thành quả sau 3 năm khởi nghiệp, anh Vũ đang sở hữu trang trại nông nghiệp công nghệ cao với mức thu nhập lớn.

Nhớ lại thời điểm đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, anh Vũ cho biết bản thân phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người thân, bạn bè khuyên anh nên tiếp tục gắn bó với công việc ổn định bởi ở tuổi ngoài 40, nếu thất bại sẽ rất khó bắt đầu lại. “Tôi hiểu những lo lắng đó. Nhưng càng khó khăn, mạo hiểm thì tôi càng muốn chinh phục. Trước khi nghỉ việc, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, tính toán thị trường và khả năng phát triển lâu dài rồi mới “mạo hiểm””, anh Vũ chia sẻ.

Năm 2023, anh Vũ quyết định về quê thuê 3 ha đất tại địa phương với thời hạn 10 năm để xây dựng trang trại trồng dưa lưới và dưa chuột theo hướng nông nghiệp sạch. Toàn bộ vốn tích lũy nhiều năm cùng khoản tiền vay mượn được anh dồn vào dự án khởi nghiệp.

Để hiện thực hóa ý tưởng, người kỹ sư giao thông miệt mài tìm hiểu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình nông nghiệp hiện đại của Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều trang trại trong nước. Anh lựa chọn hướng sản xuất nông nghiệp sạch, lấy chất lượng sản phẩm làm yếu tố cốt lõi.

Ngay trong năm đầu tiên, mô hình đã cho kết quả vượt ngoài mong đợi. Không chỉ đầu tư hệ thống nhà màng, tưới tự động hiện đại, anh Vũ còn kiên trì áp dụng nguyên tắc “nuôi cây không bằng nuôi đất”. Theo anh, việc lạm dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp truyền thống có thể làm suy kiệt đất đai, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản. Vì vậy, trang trại ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, bổ sung vi sinh vật có lợi và áp dụng phương pháp xử lý đất bằng nhiệt để nâng cao độ màu mỡ. “Đất khỏe thì cây mới khỏe. Làm nông nghiệp sạch phải bắt đầu từ nền đất sạch”, anh Vũ nói.

Nghĩ khác và làm khác, anh Vũ tính toán kỹ thời gian xuống giống để không bị "được mùa mất giá". Với dưa chuột, anh chủ động gieo trồng chậm hơn lịch thời vụ khoảng một tháng để tận dụng lợi thế thị trường. Riêng dưa lưới được chia thành nhiều khu vực sản xuất, xuống giống cách nhau khoảng một tuần nhằm kéo dài thời gian thu hoạch, đảm bảo nguồn cung ổn định.

Nhờ chú trọng chất lượng, sản phẩm của trang trại ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng. Dù mẫu mã không quá bắt mắt và giá bán cao hơn một số sản phẩm cùng loại trên thị trường, nhưng dưa lưới của anh vẫn được khách hàng lựa chọn nhờ nguồn gốc rõ ràng và quy trình sản xuất an toàn.

Điều đáng chú ý là anh Vũ không quá phụ thuộc vào thương lái mà ưu tiên đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua các tiểu thương tại chợ dân sinh. “Tôi chấp nhận bán với lợi nhuận thấp hơn để người bán và người mua cùng có lợi. Khi giảm bớt khâu trung gian, sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá hợp lý hơn, còn người sản xuất cũng tránh được tình trạng bị ép giá”, anh Vũ chia sẻ về cách làm khác biệt của mình.

Hiện mỗi năm, riêng cây dưa lưới mang về cho gia đình anh doanh thu hơn 800 triệu đồng sau khi trừ các chi phí sản xuất. Ngoài ra, trang trại còn trồng thêm dưa chuột để tạo nguồn thu phục vụ chi phí vận hành và trả lương cho người lao động.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của anh Vũ còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập từ 250.000 - 300.000 đồng/ngày.

Ông Đoàn Bá Cảnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Giai Lạc cho biết, đây hiện là mô hình nông nghiệp công nghệ cao có quy mô lớn nhất trên địa bàn. “Trước đây khu vực này chủ yếu sản xuất hoa màu nhỏ lẻ, manh mún nên hiệu quả kinh tế không cao. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình của anh Vũ cho thấy dưa lưới và dưa chuột rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, mang lại giá trị kinh tế vượt trội”, ông Cảnh nhận xét.