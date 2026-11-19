Mạnh dạn chuyển hướng, phát triển chăn nuôi quy mô trang trại

Năm 2021, giữa lúc dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, bà An Thị Tuyết bắt đầu tìm hướng đi mới để cải thiện thu nhập gia đình.

Sau nhiều năm làm nông nghiệp, chăn nuôi trâu, bò, lợn theo phương thức nhỏ lẻ, bà quyết định chuyển sang đầu tư nuôi bò quy mô trang trại.

Thời điểm mới bắt tay vào mô hình, bà Tuyết nhập 19 con bò giống. Do chưa có nhiều kinh nghiệm lựa chọn con giống, đàn bò đầu tiên chưa đạt chất lượng như mong muốn, thời gian nuôi kéo dài khoảng 18 tháng mới có thể xuất bán.

Thay vì nản lòng, bà tiếp tục tìm tòi, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm qua sách vở, các lớp tập huấn và thực tế chăm sóc đàn vật nuôi.

Bà An Thị Tuyết - Chi hội phó Chi hội Nông dân xóm Nguyễn Sơn, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu phát triển trang trại chăn nuôi bò từ năm 2021. Ảnh: Hà Thanh

Những kiến thức tiếp thu được từng bước được bà vận dụng vào điều kiện chăn nuôi của gia đình, từ lựa chọn con giống, xây dựng chế độ dinh dưỡng đến phòng, chống dịch bệnh.

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Tuyết cho biết: "Trước đây, gia đình tôi cũng nuôi trâu, bò, lợn nhưng chỉ mang tính chất nhỏ lẻ, thích nuôi con gì thì nuôi con đấy, chưa có định hướng phát triển thành trang trại. Đến năm 2021, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tôi muốn tìm một hướng đi để tăng thu nhập cho gia đình nên quyết định đầu tư chăn nuôi bò".

Sau những lứa nuôi đầu tiên, hiệu quả chăn nuôi từng bước được cải thiện. Đến nay, trang trại của bà Tuyết duy trì tổng đàn 31 con bò.

Nhờ lựa chọn được nguồn giống phù hợp và điều chỉnh quy trình chăm sóc, thời gian nuôi đã rút ngắn đáng kể.

Hiện nay, đàn bò của gia đình bà Tuyết đang duy trì số lượng 31 con. Ảnh: Hà Thanh

Theo bà Tuyết, bò giống khi nhập về có trọng lượng tùy từng đàn, phổ biến từ khoảng 210-260kg/con. Với quy trình chăm sóc hiện nay, thời gian nuôi trung bình khoảng 12 tháng là có thể xuất bán, trọng lượng đạt trên dưới 6 tạ/con.

Đáng chú ý, ở giai đoạn bò đạt khoảng 4,5 tạ/con, bà bắt đầu điều chỉnh lượng thức ăn tinh để vỗ béo. Lượng cám được tăng dần theo từng tháng, đến giai đoạn cuối có thể đạt khoảng 7kg/con/ngày.

Ngoài trồng cỏ voi, bà Tuyết còn dự trữ rơm khô để làm nguồn thức ăn cho bò những khi khan hiếm. Ảnh: Hà Thanh

Chia sẻ về kinh nghiệm chăm sóc đàn bò, bà Tuyết cho biết, bên cạnh chế độ dinh dưỡng, việc chủ động phòng bệnh đóng vai trò quan trọng.

Những bệnh thường gặp trong chăn nuôi bò như viêm da nổi cục, tụ huyết trùng và dịch tả luôn được bà quan tâm theo dõi.

"Thực tế, bệnh viêm da nổi cục nếu được tiêm phòng đầy đủ thì khi dịch bệnh xuất hiện, việc xử lý sẽ thuận lợi hơn, bệnh cũng được kiểm soát nhanh hơn so với trường hợp không tiêm phòng. Dù chuồng trại được vệ sinh thường xuyên nhưng vẫn không thể chủ quan với dịch bệnh"- bà Tuyết cho hay.

Lấy hiệu quả kinh tế làm động lực, gắn chăn nuôi bò với bảo vệ môi trường

Hiệu quả kinh tế là một trong những động lực để bà Tuyết tiếp tục duy trì và phát triển mô hình. Theo bà, so với một số vật nuôi khác, chăn nuôi bò có ưu thế về sự ổn định của giá bán trong thời gian gần đây.

Đơn cử, ở lứa xuất bán gần nhất, trang trại có 12 con bò, trọng lượng bình quân xấp xỉ 6 tạ/con, trong đó con lớn nhất đạt 696kg. Ở lứa trước đó, có con đạt trọng lượng 739kg. Giá bò hơi hiện tại dao động khoảng 95.000-100.000 đồng/kg.

Tính toán trên chi phí thức ăn, con giống và các khoản đầu vào, mỗi con bò sau chu kỳ nuôi khoảng 12-14 tháng có thể mang lại lợi nhuận khoảng 15-20 triệu đồng. Với quy mô đàn hiện tại, mô hình tạo nguồn thu đáng kể cho gia đình, dù vẫn phải chi trả tiền thuê nhân công chăn dắt, chăm sóc.

Theo tính toán, mỗi con bò sau chu kỳ nuôi khoảng 12-14 tháng có thể mang lại lợi nhuận khoảng 15-20 triệu đồng. Ảnh: Hà Thanh

Không chỉ quan tâm đến năng suất và giá trị kinh tế, bà Tuyết còn chú trọng xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi.

Toàn bộ lượng phân bò thải ra được gia đình thu gom, đưa vào nuôi giun quế. Cách làm này vừa góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường khu vực chuồng trại, vừa tạo thêm nguồn phân hữu cơ cung cấp ra thị trường.

Việc tận dụng chất thải chăn nuôi để sản xuất phân hữu cơ cũng giúp gia đình khai thác tốt hơn giá trị từ hoạt động sản xuất, thay vì xem phân bò là chất thải phải xử lý.

Đây là cách làm có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh phát triển chăn nuôi quy mô trang trại cần đi đôi với bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm nông nghiệp.

Là Chi hội phó Chi hội Nông dân xóm Nguyễn Sơn, bà Tuyết không chỉ trực tiếp tổ chức sản xuất mà còn là một trong những hội viên chủ động tìm tòi, ứng dụng kiến thức vào phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, theo bà, để các mô hình chăn nuôi quy mô nông hộ tiếp tục phát triển, người dân vẫn cần thêm điều kiện hỗ trợ.

"Điều người chăn nuôi mong muốn trước hết là được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất. Bên cạnh đó là được trang bị thêm kiến thức khoa học kỹ thuật, được tập huấn để chủ động hơn trong chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi.

Nếu có thể, các cơ quan chức năng cũng cần quan tâm hỗ trợ tìm kiếm đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ"- bà Tuyết chia sẻ.

Có thể thấy, khi biết khai thác lợi thế, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và tận dụng phụ phẩm trong sản xuất, mô hình chăn nuôi không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp.

Những cách làm chủ động như vậy là cơ sở quan trọng để khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên ổn định cuộc sống và làm giàu trên chính quê hương mình.