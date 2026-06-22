Meghan khoe khu vườn xanh mướt trong biệt thự 15 triệu USD

Harry và Archie chơi bóng trên bãi cỏ xanh mướt trong khuôn viên biệt thự. Ảnh: Instagram

Nữ công tước xứ Sussex hôm 10/6 đăng tải trên Instagram loạt ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày của gia đình tại biệt thự ở Montecito, kèm chú thích: "Từ xuân sang hè". Căn nhà trị giá khoảng 15 triệu USD là nơi Meghan và Hoàng tử Harry chuyển đến sinh sống từ năm 2020 sau khi rời Anh.

Điểm thu hút nhất trong loạt ảnh là không gian sân vườn rộng lớn phủ đầy cây xanh, vườn rau và những góc thiên nhiên yên bình. Meghan đăng hình giỏ nông sản gồm táo, đào, cà chua, cà rốt, atisô cùng một hũ mứt As Ever do cô sản xuất.

Ổ trứng chim trong vườn rau của nhà Harry - Meghan. Ảnh: Instagram

Nữ công tước cũng chia sẻ hình ảnh tổ chim với ba quả trứng và bức ảnh sau đó ghi lại ba chú chim non mới nở, như một cách khoe cuộc sống gần gũi thiên nhiên tại khu điền trang.

Một bức ảnh cho thấy Hoàng tử Harry vui đùa với con trai Archie, 7 tuổi, trên bãi cỏ với quả bóng khổng lồ. Trong một hình khác, Meghan và Harry ngồi cạnh nhau, ôm vai tình tứ giữa khung cảnh xanh mát.

Giỏ nông sản của Meghan. Ảnh: Instagram

Meghan còn hé lộ căn bếp trong biệt thự qua đoạn video chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hình ảnh ghi lại cảnh cô thái hành, bên cạnh là cà chua đóng hộp, phô mai, tỏi và thịt bò.

Con gái út Lilibet, 5 tuổi, cũng xuất hiện thoáng qua với chiếc áo in dòng chữ "B is for Beyonce". Chú chó cứu hộ Guy của gia đình được Meghan dành riêng một bức ảnh khi nằm nghỉ trên lối đi lát đá dưới bóng cây.

Meghan khoe ảnh chó cưng nằm nghỉ trong vườn cây. Ảnh: Instagram

Loạt ảnh được đăng tải trong bối cảnh thương hiệu As Ever của Meghan tiếp tục nhận nhiều chú ý. Theo dữ liệu từ nền tảng Similarweb được Newsweek dẫn lại, website As Ever thu hút khoảng 392.000 lượt truy cập từ Mỹ trong 5 tháng đầu năm và hơn một triệu lượt truy cập trên toàn cầu.

Một nguồn tin am hiểu hoạt động của thương hiệu cho biết As Ever dự kiến mở rộng quy mô trong thời gian tới, khẳng định đây vẫn là "một thành công đối với bất kỳ startup nào".