Bỏ việc lương 250.000 USD để mở quán matcha tìm niềm vui sống

Ở tuổi 29, cô từ bỏ cuộc sống không cần lo nghĩ về tiền bạc để bắt đầu lại với mức thu nhập dự kiến chưa tới 33.000 USD (khoảng 870 triệu đồng) trong năm 2026, giảm 87% so với trước say. Hiện tại, Yeung là chủ của Matcha House - một quán cà phê chuyên về matcha (trà xanh nghiền mịn) ở quận Manhattan (New York) khai trương từ tháng 7/2025.

Michelle Yeung tự đánh matcha phục vụ khách. Ảnh: Mickey Todiwala

Việc từ bỏ ngành công nghệ không phải quyết định bốc đồng. Trước khi mở quán, cô đã sang Nhật Bản tìm hiểu về matcha, làm ca sáng tại Starbucks để học cách vận hành và tự tay giám sát thi công mặt bằng. Dù quá trình chuyển đổi đi kèm sự bấp bênh tài chính và thay đổi lối sống, Yeung cho rằng sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng để "tìm thấy mục đích và ý nghĩa cuộc sống".

Lớn lên trong cảnh thiếu thốn

Yeung sinh ra tại San Francisco, lớn lên trong một căn hộ studio dưới tầng hầm ở khu phố người Hoa. Sau khi cha bỏ đi năm Yeung 12 tuổi, mẹ cô một mình nuôi ba anh em bằng dịch vụ trông trẻ tại nhà. Gia đình luôn phải chi tiêu dè sẻn và hiếm khi được đi du lịch.

Nỗi lo tiền bạc ảnh hưởng sâu sắc đến mục tiêu của cô. "Từ khi nhận thức được mọi thứ, tôi đã hiểu sự ổn định tài chính là đích đến quan trọng nhất. Anh em tôi luôn nghĩ phải trở nên giàu có, hoặc ít nhất không còn phải lo lắng về tiền nữa", cô kể.

Với năng khiếu môn toán, Yeung chọn nghề kỹ sư phần mềm sau khi tốt nghiệp Đại học Washington cuối năm 2019. Mức thu nhập 160.000 USD (hơn 4 tỷ đồng) mỗi năm ở công việc đầu tiên khiến cô sốc vì "nó quá lớn với một người lớn lên trong gia đình luôn phải sống với những khoản tiền rất nhỏ".

Từ bỏ nghề kỹ sư để mở quán matcha

Trong những năm tiếp theo, thu nhập của Yeung tăng lên mức 250.000 USD. Dù thành công về tài chính, cô sớm nhận ra mình làm công việc này chủ yếu vì tiền. Đến năm 2023, cô bắt đầu cắt giảm chi tiêu, tích cực tiết kiệm để tạo quỹ dự phòng, tìm đường rời khỏi ngành công nghệ.

Mùa hè năm 2024, trong một lần đi uống matcha cùng bạn bè ở Manhattan, Yeung bắt đầu nghiêm túc nghĩ về điều mà cô đã để ý suốt nhiều năm: New York dường như không có "một quán matcha thực sự ngon". Yeung nảy ra ý tưởng khởi nghiệp. Tuy nhiên, cô không nghỉ việc ngay.

Mùa thu năm 2024, Yeung sang Nhật Bản tìm hiểu nguồn cung và cách chế biến. Trở lại New York, cô làm ca sáng từ 5h đến 10h tại Starbucks trước khi tham gia các cuộc họp công ty vào cuối buổi.

"Tôi như đang có một mục tiêu bí mật", Yeung nói. "Thật thú vị khi được làm công việc thủ công và học một kỹ năng mới sau 5 năm ngồi trước máy tính".

Cô gái trẻ nếm thử cốc matcha cô tự pha. Ảnh: Mickey Todiwala

Đầu năm 2025, khi tích lũy được hơn 200.000 USD (khoảng 5 tỷ đồng), Yeung chính thức nghỉ việc kỹ sư phần mềm. Việc mở quán khó khăn hơn dự kiến do các nhà thầu thi công chậm tiến độ. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè trong việc lắp ráp nội thất và dọn dẹp, Matcha House đã kịp khai trương vào tháng 7/2025.

Trong những ngày đầu, Yeung làm việc 12 tiếng mỗi ngày, tự tay đánh từng ly matcha. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra quán không thể chỉ phụ thuộc vào một mình mình đứng quầy. Anh trai cô đã hỗ trợ vài tuần, sau đó cô dần xây dựng đội ngũ nhân viên để vận hành quán. Yeung muốn đưa sự chỉn chu trong văn hóa cà phê Mỹ vào matcha, từ khâu bảo quản, đánh trà đến pha chế. Cô giữ thực đơn đơn giản với ít món, giúp giảm chi phí nguyên liệu.

Hiện tại, Yeung cho biết cô làm việc nhiều giờ hơn trước nhưng chỉ tự trả cho mình một khoản nhỏ để chi tiêu, còn phần lớn lợi nhuận được tái đầu tư cho nhân sự và vận hành. Dù vậy, cô nói cảm thấy thỏa mãn hơn khi tự tay pha chế và điều hành quán so với công việc cũ.

"Giờ tôi không còn đặt nặng tiền bạc nữa", cô nói. "Cuối ngày, tôi thấy hài lòng với những gì mình làm được".

Cuộc sống với mức chi tiêu tối thiểu

Quán cà phê được dự báo sẽ có lãi trong năm đầu hoạt động, dù các tháng mùa đông chỉ hòa vốn. Yeung cho biết cô đã đầu tư khoảng 150.000 USD tiền cá nhân vào Matcha House và hiện dần thu hồi khoản vốn ban đầu này.

Để tối ưu tài chính, Yeung rời căn hộ giá 3.300 USD/tháng để chuyển sang ở ghép. Phần lớn thời gian cô dành cho quán nên hầu như không chi tiêu cho du lịch hay giải trí.

Vào tháng 3/2026, tổng chi phí sinh hoạt của Yeung ở mức 2.291 USD. Trong đó, tiền thuê nhà chiếm 1.750 USD, số tiền 541 USD còn lại dành cho ăn uống, đi lại bằng tàu điện ngầm và các nhu yếu phẩm cơ bản như điện thoại, wifi. Nhờ trả hết các khoản vay thời sinh viên ngay khi có công việc đầu tiên, Yeung hiện không có bất kỳ khoản nợ nào.

Gần một năm sau khi khai trương, Matcha House đã vận hành trơn tru hơn với 10 nhân viên bán thời gian. Yeung không còn phải tự tay mở cửa mỗi sáng, dù công việc vẫn chiếm phần lớn cuộc sống.

"Cuộc sống của tôi bây giờ không còn xoay quanh việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà là tôi đang làm gì mỗi ngày. Sau một năm kinh doanh, tôi chỉ biết ơn vì chúng tôi đã trụ vững và bước sang năm thứ hai hoạt động", cô chia sẻ.