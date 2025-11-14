Kho báu nửa tỷ USD của “ông trùm mỹ phẩm”

Bộ sưu tập gồm hơn 50 tác phẩm của các danh họa hàng đầu thế giới, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những bộ sưu tập tư nhân giá trị nhất từng được đưa ra đấu giá.

Theo Sotheby’s, chỉ riêng ba bức tranh của danh họa người Áo Gustav Klimt – lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường – có thể mang về ít nhất 300 triệu USD. Trong đó, “Chân dung Elisabeth Lederer” được dự đoán sẽ phá kỷ lục đấu giá của Klimt nếu đạt mức giá ước tính 150 triệu USD.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có 6 tác phẩm điêu khắc hiếm của Henri Matisse, tổng trị giá khoảng 40 triệu USD, cùng các bức danh họa của Van Gogh, Edvard Munch, Pablo Picasso và Agnes Martin.

Lauder, người được Bảo tàng Nghệ thuật Whitney của Mỹ đặt tên cho tòa nhà của mình tại Khu Meatpacking của Thành phố New York, được nhiều người coi là ví dụ điển hình của một nhà sưu tập theo trường phái cũ.

Tác phẩm nào được xem là “viên ngọc quý” trong bộ sưu tập?

Tâm điểm là bức “Chân dung Elisabeth Lederer” của Gustav Klimt – một trong hai bức chân dung toàn thân cuối cùng của ông còn nằm trong tay tư nhân.

Tác phẩm này từng bị Đức Quốc xã tịch thu trong Thế chiến II và suýt bị tiêu hủy, trước khi được trao trả cho gia đình Lederer và sau đó được Leonard Lauder mua lại vào thập niên 1980. Bức tranh từng treo trong ngôi nhà riêng của ông cho đến cuối đời.

Ngoài ra, các tác phẩm nổi bật khác gồm “Blumenwiese” (Đồng cỏ nở hoa) và “Forest Slope in Unterach on the Attersee” của Klimt, bức “Midsummer Night” của Munch, “Figure décorative” và “La Serpentine” của Matisse, cùng “Người gieo hạt trong cánh đồng dưới hoàng hôn” của Van Gogh.

Leonard Lauder là ai và ông có vai trò thế nào trong thế giới nghệ thuật?

Leonard Lauder là người thừa kế của tập đoàn mỹ phẩm Estée Lauder, đồng thời là một trong những nhà sưu tập nghệ thuật “kiểu cổ điển” tiêu biểu của thế kỷ 20.

Ông từng quyên tặng 131 triệu USD cho Bảo tàng Whitney – khoản lớn nhất trong lịch sử của viện này và tặng Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan hơn 1 tỷ USD giá trị nghệ thuật vào năm 2013, giúp xây dựng thêm khu trưng bày hiện đại.

Theo giới chuyên môn, Lauder sưu tầm nghệ thuật không chỉ như một nhà đầu tư, mà còn như người gìn giữ văn hóa. Ông qua đời hồi tháng 6 năm nay, để lại một di sản nghệ thuật đồ sộ.

Leonard và em trai Ronald Lauder là hai người thừa kế chính của đế chế Estée Lauder. Cả hai đều là tỷ phú – Ronald hiện sở hữu khối tài sản khoảng 4,9 tỷ USD, trong khi con trai Leonard, William Lauder, có tài sản 1,6 tỷ USD. Hai cháu gái Jane và Aerin Lauder cũng nằm trong danh sách tỷ phú thế giới.

Đáng chú ý, Ronald Lauder từng tạo kỷ lục đấu giá năm 2006 khi mua bức “Chân dung Adele Bloch-Bauer” của Klimt với giá 135 triệu USD – bức tranh đắt nhất thế giới thời điểm đó.

Vì sao thời điểm này việc đấu giá lại đáng chú ý?

Thị trường nghệ thuật toàn cầu đang trải qua giai đoạn khó khăn. Báo cáo của UBS và Art Basel cho thấy doanh số năm 2024 giảm 12%, xuống còn 57,5 tỷ USD, chủ yếu do nhu cầu với các tác phẩm giá cao sụt giảm.

Dù vậy, số lượng giao dịch lại tăng 3%, cho thấy người mua đang chuyển hướng sang các tác phẩm có giá thấp hơn. Trong bối cảnh đó, việc Sotheby’s tung ra “bộ sưu tập vàng” của Lauder được xem là phép thử cho sức nóng của thị trường nghệ thuật cao cấp.

Để đảm bảo thành công, Sotheby’s đã cam kết mức giá tối thiểu với gia đình Lauder – nghĩa là nhà đấu giá sẽ chịu trách nhiệm nếu tác phẩm không đạt được giá kỳ vọng.

Các tác phẩm lớn nhất trong bộ sưu tập sẽ được đưa lên sàn đấu giá vào 6 giờ tối ngày 18/11 (giờ New York). Giới nghệ thuật đang háo hức chờ xem liệu những bức tranh của Klimt và Matisse có lập thêm kỷ lục mới hay không.