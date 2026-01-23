Ngôi sao đắt giá nhất U23 Hàn Quốc trước trận gặp U23 Việt Nam được định giá bao nhiêu tiền?

Đội hình U23 Hàn Quốc được định giá bao nhiêu tiền?

Vào lúc 22h tối 23/1, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh huy chương đồng U23 châu Á 2026 gặp đối thủ duyên nợ U23 Hàn Quốc. Đây không chỉ là màn đọ sức vì vị trí thứ ba chung cuộc mà còn là một thử thách mang tính biểu tượng khi HLV Kim Sang-sik cùng các học trò đối đầu với đội bóng quê hương.

Trước trận tranh HCĐ giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận tin vui khi đại gia Đoàn Nguyên Đức, ông chủ của CLB HAGL đã treo mức thưởng tổng cộng 3 tỷ đồng.

Cụ thể, bầu Đức công bố mức thưởng hai tỷ đồng cho U23 Việt Nam và riêng 5 "gà nhà" gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt mỗi người 200 triệu đồng nếu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3.

Đội hình U23 Hàn Quốc được định giá lên đến 4,85 triệu euro - Ảnh AFC

Tuy nhiên, đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng của U23 Việt Nam bởi trong quá khứ, bóng đá trẻ Việt Nam luôn gặp khó khăn mỗi khi chạm trán các đại diện đến từ Hàn Quốc. Đây là lần thứ ba Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau tại VCK U23 châu Á, trong đó Hàn Quốc bất bại trong các lần gặp trước đó với chiến thắng 2-1 năm 2018 và trận hòa 1-1 năm 2022.

Xét về giá trị thương mại, U23 Hàn Quốc vẫn ở một đẳng cấp khác. Theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của họ đạt mức 4,85 triệu euro, cao hơn hẳn so với con số 3,13 triệu euro của U23 Việt Nam.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Hàn Quốc là ai?

Theo thống kê của chuyên trang Transfermarkt, cầu thủ đắt giá nhất bên phía U23 Hàn Quốc được là trung vệ Shin Min-ha được định giá 600.000 euro, tương đương với tổng giá trị của hai ngôi sao sáng nhất bên phía Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang cộng lại.

Theo tìm hiểu, Shin Min-ha sinh ngày 15/09/2005 tại Chungju, Chungbuk, Hàn Quốc, trung vệ 20 tuổi đang thuộc biên chế của CLB Gangwon FC, được mệnh danh là "Kim Min-jae thứ hai" và là một cầu thủ được kỳ vọng rất cao trong làng bóng đá Hàn Quốc.

Hậu vệ Shin Min-ha (số 23) là cầu thủ được định giá cao nhất U23 Hàn Quốc - Ảnh AFC

Shin Min-ha (cao 1m86) là mẫu cầu thủ có tốc độ, tư duy chiến thuật tốt và khả năng tổ chức lối chơi linh hoạt. Kể từ khi gia nhập CLB Gangwon FC năm 2024, theo dạng chuyển nhượng tự do, Shin Min-ha đã được trao chiếc áo số 47, số áo mang tính biểu tượng của CLB mà những ngôi sao như Yang Hyun-joon và Yang Min-hyuk từng mặc.

Năm 2025, ở mùa giải thứ hai thi đấu chuyên nghiệp, Shin Min-ha là hậu vệ chủ lực của Gangwon FC và đã ghi được 1 bàn thắng, 1 tình huống kiến tạo trong 29 trận đấu tại K League 1.

Tại VCK U23 châu Á 2026, Shin Min-ha thi đấu trọn vẹn cả 5 trận đấu của đội tuyển U23 Hàn Quốc và là một chốt chặn quan trọng trước khung gỗ của đội bóng xứ sở Kim chi.

Shin Min-ha là hậu vệ chủ lực của Gangwon FC ở mùa giải 2025 - Ảnh K League 1

Trong trận đấu với U23 Australia ở vòng Tứ kết, chính Shin Min-ha là người ghi bàn thắng quyết định ở phút 88 để ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Hàn Quốc và giành tấm vé vào bán kết gặp U23 Nhật Bản.

Dù để thua đối thủ ở bán kết, nhưng màn trình diễn của đội bóng trẻ xứ Kim chi vẫn nhận được nhiều lời khen. Shin Min-ha cùng các đồng đội có một trận đấu đầy quyết tâm, tạo ra không ít cơ hội, chỉ tiếc là không thể tận dụng. Chính vì vậy, Shin Min-ha cùng các đồng đội đang rất khát khao giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba nhằm rời giải với tư cách một trong ba đội mạnh nhất châu lục.