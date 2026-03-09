Giá xăng tăng, người dân chia sẻ nhiều mẹo tiết kiệm nhiên liệu khi đi lại

Mỗi khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng, câu chuyện tiết kiệm nhiên liệu lại trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Không ít người cho biết chỉ cần thay đổi một vài thói quen khi lái xe cũng có thể giảm đáng kể lượng xăng tiêu thụ.

Anh Anh Quý (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trước đây anh thường có thói quen tăng ga mạnh khi xe vừa di chuyển. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, anh đã điều chỉnh cách lái xe nhẹ nhàng hơn. "Tôi tìm hiểu thì biết mỗi lần tăng tốc từ từ, giữ ga đều khi đi xe thì xe không tốn xăng nhiều. Vì vậy, tôi đã bỏ thói quen hay "rồ" ga rồi lại đột ngột giảm ga hoặc đạp phanh khi đi xe", anh Quý chia sẻ.

Nhiều người chọn tàu điện làm phương tiện di chuyển khi xăng tăng giá. Ảnh: Thành Long.

Bên cạnh việc điều chỉnh cách lái xe, nhiều người cũng chú ý đến việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ. Theo anh Vũ Văn Tạo, giám đốc một trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại Hà Nội, xe không được bảo dưỡng thường xuyên có thể tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn do động cơ hoạt động kém hiệu quả.

Còn anh Phan Hùng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, để tiết kiệm xăng anh lại thường xuyên kiểm tra áp suất lốp xe. "Lốp non hơi khiến xe ì hơn và phải tăng ga nhiều hơn. Khi bơm lốp đúng tiêu chuẩn, tôi thấy xe chạy nhẹ và tiết kiệm xăng hơn", anh nói.

Ngoài ra, một số tài xế còn áp dụng cách tắt máy khi dừng đèn đỏ lâu, hạn chế chở quá nhiều đồ nặng hoặc sắp xếp lịch trình di chuyển hợp lý để tránh phải đi lại nhiều lần. Hay thậm chí đổi từ phương tiện di chuyển là ô tô sang xe máy hoặc phương tiện công cộng như tầu cao tốc trên cao, xe buýt.

Anh Minh (35 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) cho biết, anh thường lái ô tô đi làm mỗi ngày. Tuy nhiên, mỗi khi giá xăng tăng và tình trạng tắc đường vào giờ cao điểm ngày càng nghiêm trọng, anh quyết định chuyển sang đi xe máy.

“Đi ô tô nhiều khi mất cả tiếng chỉ để đi vài cây số vì tắc đường. Từ khi chuyển sang xe máy, tôi di chuyển linh hoạt hơn, dễ luồn lách qua những đoạn đông. Chi phí xăng cũng giảm đáng kể so với trước”, anh Minh chia sẻ. Theo anh, dù xe máy có phần bất tiện khi trời mưa hoặc nắng nóng, nhưng xét về thời gian và chi phí thì vẫn hợp lý hơn cho quãng đường đi làm hằng ngày.

Khi bơm lốp đúng tiêu chuẩn, xe chạy nhẹ và tiết kiệm xăng hơn. Ảnh minh họa.

Chị Lan (29 tuổi, làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội) lại lựa chọn bỏ ô tô cá nhân để chuyển sang sử dụng tàu cao tốc trên cao kết hợp với đi bộ. Chị cho biết quyết định này giúp chị tiết kiệm được khá nhiều chi phí đi lại mỗi tháng.

“Trước đây tôi lái ô tô đi làm nhưng thường xuyên lo tìm chỗ đỗ xe và tốn khá nhiều tiền xăng. Bây giờ tôi đi bộ đến ga rồi đi tàu trên cao, sau đó lại đi bộ khoảng 5 phút nữa là đến chỗ làm. Vừa tiết kiệm, vừa đỡ căng thẳng vì không phải tự lái xe giữa dòng xe cộ đông đúc”, chị Lan nói.

Theo chị Lan, phương tiện công cộng ngày càng thuận tiện nên nếu có tuyến phù hợp, nhiều người chắc chắn sẽ cân nhắc thay đổi thói quen di chuyển.