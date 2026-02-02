Ngành nghề nào lương cao nhất hiện nay?
Báo cáo lương 2025-2026 của Joboko - nền tảng công nghệ tuyển dụng, kết nối nhân sự cho thấy những lĩnh vực yêu cầu năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng làm chủ công nghệ vẫn giữ vị thế dẫn đầu về mức lương, dao động từ 50-70 triệu đồng/tháng.
Sau 7 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index phát tín hiệu hồi phục bước đầu nhưng thanh khoản vẫn suy yếu, dòng tiền chưa lan tỏa. Trước kỳ nghỉ Tết...
Theo Phan Thiên - Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/02/2026 19:20 PM (GMT+7)