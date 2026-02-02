Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 165,600 Bán 168,600

BTMH Mua 166,500 Bán 169,500

Tỷ giá

USD Mua 25,720 Bán 26,110

EUR Mua 29,988 Bán 31,570

Ngành nghề nào lương cao nhất hiện nay?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Báo cáo lương 2025-2026 của Joboko - nền tảng công nghệ tuyển dụng, kết nối nhân sự cho thấy những lĩnh vực yêu cầu năng lực chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng làm chủ công nghệ vẫn giữ vị thế dẫn đầu về mức lương, dao động từ 50-70 triệu đồng/tháng.

Ngành nghề nào lương cao nhất hiện nay? - 1

Nhà đầu tư chứng khoán có dễ kiếm tiền trước Tết?
Nhà đầu tư chứng khoán có dễ kiếm tiền trước Tết?

Sau 7 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index phát tín hiệu hồi phục bước đầu nhưng thanh khoản vẫn suy yếu, dòng tiền chưa lan tỏa. Trước kỳ nghỉ Tết...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Thiên - Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/02/2026 19:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN