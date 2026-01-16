Làm nghề 'nghe chửi', giúp người khác xả giận, kiếm gần 40 triệu đồng/ tháng

Hiện nay, ngày càng nhiều người tìm đến dịch vụ mang tên “instant reply provider” (tạm dịch: Người phản hồi tức thì) trên mạng xã hội ở Trung Quốc để giải tỏa những bức bối trong lòng.

Sự đồng cảm chính là yếu tố cốt lõi trong công việc của những “người phản hồi” này, khi xu hướng làm việc 996 (12 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của nhiều người, đặc biệt là các nhân viên văn phòng, theo trang Cybernews.

Người làm nghề "người phản hồi tức thì" phải có EQ cao, biết chia sẻ, an ủi. Ảnh: Cybernews

Cụ thể, công việc của những "người phản hồi tức thì" thường là nghe khách hàng chia sẻ cảm xúc vui buồn, lo âu, chán nản... về chuyện đời, chuyện nghề, tình yêu, mối quan hệ gia đình... và đồng cảm với họ. Có người chấp nhận nghe khách hàng xả giận, thậm chí "nghe chửi" để nắm bắt tâm lý. Từ đó, họ mới có thể đưa ra lời khuyên, sự đồng cảm, sự sẻ chia giúp khách hàng của mình giảm bớt tâm lý căng thẳng, lấy lại tinh thần.

Tính chất công việc đòi hỏi "người phản hồi tức thì" phải là người có EQ cao, nắm bắt tình huống tốt và luôn biết cách hỗ trợ tinh thần người khác.

Một nhà cung cấp dịch vụ "người phản hồi tức thì" cho biết, những người làm trong nghề này có thể kiếm được khoảng 10.000 NDT/tháng (khoảng 37 triệu đồng). Mức phí sẽ thay đổi tùy vào thời gian ban ngày hay ban đêm.

Đây là một công việc bán thời gian cho nhiều người, bao gồm cả các bà mẹ ở nhà hay những sinh viên làm việc tự do.

Những “người phản hồi tức thì” này chủ yếu xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội và các ứng dụng việc làm tự do, thay vì những kênh chăm sóc sức khỏe chính thức. Tệp khách hàng của họ cũng rất đa dạng, từ những người bị lo âu đến các cặp đôi yêu xa.

“Tôi có thể trò chuyện với bạn về cuộc sống, những chuyện đời thường, tình yêu, công việc, hoặc đơn giản là cùng bạn than vãn. Với mức giá chỉ bằng một ly trà sữa, bạn có thể được giải tỏa và có một tâm trạng vui vẻ cả ngày”, một người làm nghề này quảng cáo.

Việc cung cấp dịch vụ này không chỉ đem lại lợi ích cho khách hàng, mà còn đem tới lợi ích cho cả những người cung cấp dịch vụ.

“Lắng nghe câu chuyện của người khác cũng là một cách để chữa lành cho bản thân. Đây là sự truyền tải cảm xúc hai chiều”, một nhân viên chia sẻ với trang Guangming Daily.

Hiện nay, tại Trung Quốc, khách hàng đang thấy “người phản hồi tức thì” là một sự lựa chọn lý tưởng. Dịch vụ này là một sự thay thế hợp lý cho việc bạn phải đến gặp bác sĩ tâm lý thường xuyên và hơn hết, nó mang tính nhân văn hơn so với việc phải dựa vào AI.

Theo thống kê, có khoảng 120 triệu người ở Trung Quốc đang sống một mình, chủ yếu là những người trong độ tuổi từ 20-39. Điều này giải thích cho nhu cầu giải tỏa căng thẳng ngày càng cao. Giờ đây, khách hàng có thể cảm thấy an tâm khi được trò chuyện với một con người thực sự.

“Tôi nhận được phản hồi chỉ trong vài giây. Khoảnh khắc đó mang đến cho tôi cảm giác an toàn. Tôi cảm thấy mình được trân trọng”, một khách hàng chia sẻ với Guangming Daily.