Kiếm bộn tiền bằng dạy phụ nữ 'liếc mắt đưa tình'

Những video người phụ nữ trung niên thực hiện các động tác liếc mắt, nói những câu thoại mời gọi như "Lúc này anh hãy gọi tên em đi" đang tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc. Nhân vật chính là Zhou Yuan, gần 50 tuổi, người tự xưng là chuyên gia về "Chỉ số tình dục" (Sex Quotient - SQ).

Tuy nhiên, ngày 21/1, toàn bộ tài khoản của Zhou Yuan trên các nền tảng lớn đã bị cấm hoạt động với lý do vi phạm chuẩn mực cộng đồng. Đằng sau những video bị cho là kỳ quặc này là một mô hình kinh doanh trục lợi khổng lồ.

Zhou Yuan, gần 50 tuổi, người đứng sau hệ thống khóa học dạy phụ nữ quyến rũ. Ảnh: QQ

Đế chế "trả phí kiến thức"

Thành lập "Học viện Heibaidian" từ năm 2018, Zhou Yuan định nghĩa SQ là "sự tự tin phản chiếu từ tâm hồn đến thể xác" và xây dựng hệ thống khóa học dày đặc.

Ở cấp độ thấp nhất, người học trả từ 9,9 đến 999 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đến 3,5 triệu đồng) cho các video online dạy giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Gói "Trại nâng cấp toàn diện" giá 999 tệ từng thu hút hơn 5.700 người đăng ký.

Doanh thu chính đến từ các khóa học trực tiếp. Các trại huấn luyện tại trụ sở thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) hoặc tour lưu diễn qua Nam Kinh, Hạ Môn luôn kín chỗ. Để tham gia lớp "Gia sư 1 kèm 1" hay "Nghiên cứu tăng trưởng toàn diện", học viên phải chi 88.000 nhân dân tệ (khoảng 308 triệu đồng) và đặt chỗ trước 10 ngày.

Ngoài thu học phí, Zhou liên kết với doanh nghiệp để bán đồ chơi người lớn, nội y, mỹ phẩm với giá cao gấp đôi thị trường, đồng thời mở các "không gian nghệ thuật riêng tư" để thực hiện thẩm mỹ vùng kín. Theo tờ Blue Whale News, hệ thống này đã mang về cho Zhou hơn 24 triệu nhân dân tệ (khoảng 84 tỷ đồng).

Đánh trúng tâm lý phụ nữ tổn thương

Khách hàng của Zhou Yuan chủ yếu là những phụ nữ đang gặp khủng hoảng như người nội trợ có hôn nhân rạn nứt, mẹ đơn thân muốn tìm lại tự tin, hoặc phụ nữ trung lưu giàu có nhưng cô đơn.

Với khẩu hiệu "Chỉ số tình dục là môn bắt buộc", nữ doanh nhân này thao túng nỗi lo âu của học viên. Tại các lớp học ở Hồ Nam đầu năm 2026, hàng trăm phụ nữ vẫn miệt mài tập kỹ thuật "trao ánh mắt" theo hướng dẫn, tin rằng đây là chìa khóa cứu vãn hạnh phúc.

Dư luận Trung Quốc chỉ trích gay gắt mô hình này, gọi đây là các "lớp đào tạo tiểu tam" (ngoại tình với người đã có vợ) hay kỹ nghệ săn đàn ông, biến phụ nữ thành công cụ mua vui. Các chuyên gia so sánh Zhou với Ququ - một KOL tai tiếng từng bị phạt vì dạy phụ nữ cách "đào mỏ" - khi cả hai đều làm giàu nhờ sự thiếu hụt kiến thức giới tính khoa học.

Theo các chuyên gia tâm lý, cái học viên nhận được chỉ là ảo giác. Việc bỏ ra hàng trăm triệu đồng cho một khóa học thực chất là cách họ đóng "thuế lo âu" cho những trào lưu lệch lạc.